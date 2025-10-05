Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat - Antena Sport

Închide meniul
Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat

Home | Extra | Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat

Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat

Publicat: 5 octombrie 2025, 9:03

Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat

Mark Sanchez, pe vremea când evolua pentru Indianapolis - Profimedia Images

Fostul quarterback din NFL (liga profesionistă de fotbal american), Mark Sanchez, se află în stare stabilă la spital după ce a fost înjunghiat în Indianapolis şi a fost arestat pentru rolul său în incident.

Americanul în vârstă de 38 de ani, care a fost al cincilea ales în draftul NFL din 2009 pentru New York Jets, se afla în Indianapolis pentru a comenta meciul de duminică dintre Colts şi Las Vegas Raiders pentru Fox Sports.

Într-o declaraţie făcută sâmbătă, Departamentul de Poliţie Metropolitană din Indianapolis a declarat că investighează un „incident fizic” în care au fost implicaţi doi bărbaţi adulţi, „care a dus la rănirea unuia dintre ei şi la rănirea celuilalt în urma unor lovituri cu cuţitul”.

Mark Sanchez a fost înjunghiat şi apoi arestat

Într-o a doua declaraţie, poliţia a spus că Sanchez a rămas în spital, dar a fost arestat pentru „agresiune cu vătămare corporală, intrare ilegală într-un vehicul motorizat şi stare de ebrietate în public”.

„Mark Sanchez a fost rănit sâmbătă la Indianapolis şi se află în prezent în recuperare la spital, în stare stabilă. Suntem profund recunoscători echipei medicale pentru îngrijirea şi sprijinul excepţional acordate. Gândurile şi rugăciunile noastre sunt pentru Mark şi rugăm pe toată lumea să respecte intimitatea lui şi a familiei sale în această perioadă”, au scris reprezentanţii Fox Sports.

Într-o postare pe X, New York Jets a subliniatt: „Îi transmitem gândurile şi dragostea noastră lui Mark Sanchez şi familiei sale. Sperăm într-o recuperare rapidă, 6.”

În cele cinci sezoane petrecute la Jets, unde a purtat numărul 6, Sanchez i-a condus la două apariţii consecutive în AFC Championship Game.

De-a lungul carierei sale de 10 ani, el a evoluat şi la Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Chicago Bears şi Washington Commanders.

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
După ce s-a retras în 2019, a început o carieră în domeniul audiovizualului la ESPN, înainte de a se muta la Fox doi ani mai târziu.

El a avut şi o relaţie cu actriţa Eva Longoria.

