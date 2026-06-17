Mihai Bendeac îl face praf pe Gigi Becali şi biserica lui, de 20 milioane: “Intri acolo ca la mă-ta pe tarla…”

Duminică, 14 iunie, a avut loc slujba de sfințire a bisericii pe care Gigi Becali (67 de ani) a construit-o în Pipera. Imaginile de la slujba de inaugurare au făcut înconjurul României. Au participat mai multe vedete, iar Gigi Becali a anunţat că investeşte nu mai puţin de 20 milioane de euro!
Mihai Bendeac a criticat în termeni duri evenimentul.
„Apropo de celebra replică din «Băieți de oraș», una e să gândești, alta e să te gândești, mi-a mai venit una de actualitate. Una e să construiești o biserică, alta e să-ți construiești o biserică. Pentru că atunci când construiești o biserică, se presupune că intri acolo ca în Casa Domnului.
Dar când îți construiești o biserică, intri acolo ca la mă-ta pe tarla și spui că «Sagrada Familia» e un c…t. (n.r. – he, he, râde și îl imită pe Gigi Becali) Mi-am făcut biserică. Frumoasă biserică, asta. Bă, vrei să-ți spun ceva? Dacă vine Dumnezeu la biserică în Pipera, sunteți pe altă realitate, e frumos, tată”, a spus Bendeac.
Cum a decis Becali să facă biserică în Pipera
Gigi Becali a dat detalii despre momentul în care a decis să ridice biserica.
„A fost un meci cu Galatasaray (n.r. – în 2008). Nu aveam niciodată cum să-i batem, erau prea puternici. Era postul Sfintei Maria și am zis: «Doamne, oare chiar mă vei lăsa să fiu biruit de turci în postul Sfintei Fecioare? De voi câștiga, voi construi aici o biserică».
Când a început construcția bisericii, terenul era 100 de euro (n.r. – pentru metrul pătrat). Acum e 1.000. Vezi? Crește și prețul terenului odată cu asta. Am avut ofertă de 6 milioane de euro pentru terenul ăsta și nu l-am dat, am făcut biserică.
Nu am ținut cont cât a costat, dar până la final probabil vor fi 20 de milioane, cu tot cu terenul”, a afirmat latifundiarul.
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