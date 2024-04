Mustaţă şi "Bocciu", front comun pentru Dănuţ Lupu în închisoare. Gestul uriaş pe care niciun ultras dinamovist nu l-a făcut - Antena Sport

Reclamă

Şi Gigi Becali a încercat să îl ajute şi a întocmit actele pentru a îl angaja la FCSB. Totuşi, planul de a-l scoate pe Dănuţ Lupu de după gratii, pe timpul zilei, a eşuat.

„Cei din galeria Rapidului şi a Stelei mi-au transmis, prin interpuşi, să le spun dacă am nevoie de ceva. Şi Bocciu şi Mustaţă… mi-au spus că orice am nevoie! Orice! Mustaţă a venit în vizită la un prieten de-ai mei şi m-a chemat şi pe mine. E stelist… şi eu nu am primit niciun telefon de la un dinamovist.

Ţin să îi mulţumesc lui Gigi Becali care a făcut un efort. A făcut hârtie. Pe Rahova nu te lasă să ieşi la muncă personală pentru că nu au personal şi telefoane. Îi mulţumesc pe calea asta. Eu nu am jucat în viaţa mea la Steaua, dar poţi să îi reproşezi ceva acestui om? Acest lucru trebuiau să îl ofere alţii…„, a dezvăluit Dănuţ Lupu la fanatik.ro.

Dănuţ Lupu a fost îndepărtat de la CS Dinamo de îndată ce a primit condamnarea la închisoare. Legenda alb-roşiilor a făcut dezvăluiri uluitoare.

Dănuţ Lupu: „De ce oare m-au sunat steliști și rapidiști și nu m-a sunat nimeni unde am muncit?”

„În afară de Ando și Dragnea, în rest, nu am primit niciun telefon. Nu au dat un telefon soției măcar. Pe mine nu aveau cum să mă sune, cu toate că telefonul meu a fost deschis non-stop. Nu știu ce au cu mine.

De ce oare m-au sunat steliști și rapidiști și nu m-a sunat nimeni unde am muncit (n.r. la Dinamo)? Cred că nu știau cum să scape de mine mai repede„, a mai spus Dănuţ Lupu. Lupu a făcut mai multe mărturisiri cu ochii în lacrimi, despre perioada de coşmar prin care a trecut la penitenciarul Rahova. A stat într-o celulă cu alţi 23 de oameni. Dănuţ Lupu a fost eliberat din închisoare săptămâna trecută. Fostul internaţional a ieşit din penitenciarul Rahova, după şase luni petrecute după gratii. Se afla în închisoare din luna octombrie, fiind condamnat la şapte luni şi zece zile de detenţie, după ce a fost prins conducând fără permis.

