Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei” - Antena Sport

Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche", la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei"

Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche", la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei"
Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei”

Publicat: 28 octombrie 2025, 11:27

Chef Nicolai Tand / Antena 1

Chef-ul a vorbit despre Generația de Aur, fotbalul anilor ’90 și a primit un cadou de suflet de la Florin Răducioiu.

„Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era făcut totul, mi se pare fantastic. World Cup ’90 era un eveniment uriaș, cel mai tare de la noi după Revoluție!”, a povestit Nicolai Tand la SuperFAZE, emisiunea difuzată luni seară, după Asia Express, la Antena 1.

„Notti Magiche”, imnul care a făcut istorie

Florin Răducioiu și Nicolai Tand au rememorat atmosfera Mondialului din Italia:

„Acest Mondial, de după Revoluție, a fost începutul deceniului Generației de Aur”, a spus Răducioiu.
„Notti Magiche a fost declarat cel mai frumos imn de Mondial”, a adăugat el.

Chef Tand și-a amintit cum trăia fotbalul în copilărie:

„Am avut norocul să avem televizor acasă și ne adunam de obicei la noi. Era cel mai tare eveniment TV după Revoluție!”

„Cum e, ca român, să visezi să joci cu Argentina”

„Pentru mine, Hagi e unul dintre cei mai mari numere 10 din lume. Dacă nu era român, era printre cei mai mari din istorie.
Europa de Est era altă lume, iar la noi, singurii ambasadori adevărați în lume au fost sportivii”, a spus Tand.

Chef-ul a povestit și o amintire din perioada petrecută în Londra:

„Lucram într-o bucătărie cu un spaniol, iar atunci juca ‘Cobra’ Adi Ilie la Valencia. Îmi vorbea despre el ca despre Dumnezeu. Atunci aveam fotbaliști adevărați.”

„Să bați Argentina mi se pare fantastic!”

„Eram în Serbia, în ’94, și toți prietenii mei sârbi țineau cu România. Să bați Argentina mi se pare fantastic! Nimeni nu se aștepta.
Și acum, când văd golurile alea, parcă retrăiesc momentul. E fantastic să bați Argentina!”, a spus Nicolai Tand.

Răducioiu și-a amintit și el detalii din acele meciuri:

„Era o încredere mare. Jucam cu vicecampioana mondială, dar fără Maradona, și asta a fost un avantaj enorm. Am jucat împotriva a 80.000 de argentinieni în tribune.
După primul meci, cu Columbia, am realizat că putem face un campionat foarte bun.”

Tand, fanul Franței: „Este a doua mea țară”

„La campionatele la care nu a participat România, am ținut cu Franța — e a doua mea țară.
Dar și cu Italia am mai ținut de multe ori”, a recunoscut chef-ul.

Generația de Aur, comparată cu un risotto perfect

„E o mâncare completă, robustă, îndrăzneață, cu savoare. Aș asocia Generația de Aur cu un risotto — are aromă intensă, e cremoasă, dacă aduci ceva crunchy deasupra, e o mâncare completă. Poți s-o servești la orice eveniment și niciodată nu te faci de râs.”

„Cred că golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei. Eu l-aș pune, da!”, a adăugat Nicolai Tand zâmbind.

Cadou de suflet de la Florin Răducioiu

Momentul emoționant al serii a venit la final: cu sprijinul Superbet, Florin Răducioiu i-a oferit lui Nicolai Tand tricoul de retragere al Generației de Aur.

Chef-ul s-a emoționat vizibil și, după ce a îmbrăcat tricoul, a exclamat: „Hai, România!”

  • SuperFAZE, în fiecare luni, după Asia Express, la Antena 1, cu invitați de top din fotbalul românesc!
  • Antena 1 transmite în exclusivitate din România următoarele două ediții ale World Cup, în 2026 și 2030!
