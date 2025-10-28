Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei” - Antena Sport

Chef-ul a vorbit despre Generația de Aur, fotbalul anilor ’90 și a primit un cadou de suflet de la Florin Răducioiu.

„Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era făcut totul, mi se pare fantastic. World Cup ’90 era un eveniment uriaș, cel mai tare de la noi după Revoluție!”, a povestit Nicolai Tand la SuperFAZE, emisiunea difuzată luni seară, după Asia Express, la Antena 1.

„Notti Magiche”, imnul care a făcut istorie

Florin Răducioiu și Nicolai Tand au rememorat atmosfera Mondialului din Italia:

„Acest Mondial, de după Revoluție, a fost începutul deceniului Generației de Aur”, a spus Răducioiu.

„Notti Magiche a fost declarat cel mai frumos imn de Mondial”, a adăugat el.

Chef Tand și-a amintit cum trăia fotbalul în copilărie:

„Am avut norocul să avem televizor acasă și ne adunam de obicei la noi. Era cel mai tare eveniment TV după Revoluție!”