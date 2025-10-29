Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: "E meritul lui" - Antena Sport

Home | Extra | Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: “E meritul lui”

Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: “E meritul lui”

Publicat: 29 octombrie 2025, 10:35

Comentarii
Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: E meritul lui

David Popovici/ Profimedia

Dănuţ Lupu a dezvăluit pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo. Campionul olimpic de 21 de ani a făcut trecerea la clubul din Ştefan cel Mare în septembrie 2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănuţ Lupu a fost în conducerea lui CS Dinamo până în acest an, el având un rol important şi la aducerea lui David Popovici la clubul din Ştefan cel Mare. Fostul internaţional susţine că marele merit l-a avut Ionuţ Popa, preşedintele Clubului Sportiv alb-roşu.

Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo

În toamna lui 2021, David Popovici se afla pe final de contract cu CSA Steaua, astfel că cei de la CS Dinamo au intrat “pe fir”. Dănuţ Lupu a dezvăluit că sportivul a primit 4000 de euro în plus pentru a semna cu clubul din Ştefan cel Mare.

“Cu 4.000 de euro! Noi am aflat că termină contractul cu CS Steaua. A mai avut o întâlnire Ionuț cu el. I-am făcut o propunere, avea dreptul să semneze, că era la final de contract.

Cei de la CS Steaua, dacă nu au spus nimic, a semnat și cu asta basta. Dinamo și-a asigurat unul dintre cei mai mari sportivi pe care îi are România la ora actuală. Dar îl și plătește!

Reclamă
Reclamă

Era la final de contract și, pe undeva, e marele merit și al lui Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, aducerea lui David Popovici. Cum e și meritul lui și al meu că am fost la Barcelona, de l-am adus la handbal pe Xavi Pasqual”, a declarat Dănuţ Lupu, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
Observator
Salariu de mii de euro și cazare gratuită. Țara care caută muncitori pentru stațiunile montane
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
Fanatik.ro
El este fostul jucător al Universității Craiova care vrea să-i bată rău pe olteni. Vine cu Sănătatea Cluj pe „Oblemenco”. „Se poate întâmpla orice”
12:59
Sorin Cârțu, mesaj ferm după ce s-a scris că Mirel Rădoi ar putea pleca de la Craiova: “Vă rog să înțelegeți”
12:58
Situaţie incredibilă în Cupa României. La 61 de ani, preşedintele echipei e gata să joace împotriva Universităţii Craiova
12:14
Sorana Cîrstea, victorie în trei seturi şi calificare în sferturi la Hong Kong: “Îmi pare rău că a trebuit să joc împotriva ei”
12:11
Victor Angelescu i-a dat replica lui Marius Șumudică: “A avut șansa lui”
12:07
Mihai Stoica şi Victor Angelescu, reacţii împărţite după venirea lui Daniel Pancu la CFR: “Vorbeşte mult / E o veste proastă”
11:48
La ce rival a apelat Mihai Stoica pentru transferurile cerute de Gigi Becali din Portugalia: “Pe bani puţini”
Vezi toate știrile
1 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 2 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 3 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 4 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 5 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 6 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”