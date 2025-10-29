Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo: "E meritul lui" - Antena Sport

Dănuţ Lupu a dezvăluit pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo. Campionul olimpic de 21 de ani a făcut trecerea la clubul din Ştefan cel Mare în septembrie 2021.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dănuţ Lupu a fost în conducerea lui CS Dinamo până în acest an, el având un rol important şi la aducerea lui David Popovici la clubul din Ştefan cel Mare. Fostul internaţional susţine că marele merit l-a avut Ionuţ Popa, preşedintele Clubului Sportiv alb-roşu.

Pentru câţi bani a decis David Popovici să o lase pe Steaua pentru a semna cu Dinamo

În toamna lui 2021, David Popovici se afla pe final de contract cu CSA Steaua, astfel că cei de la CS Dinamo au intrat “pe fir”. Dănuţ Lupu a dezvăluit că sportivul a primit 4000 de euro în plus pentru a semna cu clubul din Ştefan cel Mare.

“Cu 4.000 de euro! Noi am aflat că termină contractul cu CS Steaua. A mai avut o întâlnire Ionuț cu el. I-am făcut o propunere, avea dreptul să semneze, că era la final de contract.

Cei de la CS Steaua, dacă nu au spus nimic, a semnat și cu asta basta. Dinamo și-a asigurat unul dintre cei mai mari sportivi pe care îi are România la ora actuală. Dar îl și plătește!