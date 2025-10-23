Prezentatoarea TV, moment ruşinos în faţa lui Thierry Henry. I-a crăpat bluza în direct - Antena Sport

Kate Scott, una dintre cele mai cunoscute și mai frumoase prezentatoare din Marea Britanie, a fost protagonista unui moment ruşinos, în timpul unei emisiuni în direct. I-a crăpat bluza exact la o oră de maximă audienţă.

Scena s-a produs la postul CBS Sports, unde Kate Scott analiza meciurile din Liga Campionilor, alături de invitați de marcă precum Thierry Henry, Jamie Carragher, Micah Richards și Clint Dempsey.

Frumoasa prezentatoare s-a întins peste masă pentru a-l saluta pe Dempsey, dar… scena s-a sfârşit prost pentru ea: “Tocmai mi-am rupt bluza!”. Prezentatoarea a încerat să-şi acopere cu mâinile părţile din corp rămase vizibile. Invitații ei s-au amuzat de nefericitul incident: ”Mai întinde-te o dată!”, a glumit Richards. Ea a dat dovadă de prezenţă de spirit şi, cu zâmbetul pe buze, a continuat emisiunea.

Kate Scott with the cat-like reflexes to save her top pic.twitter.com/HXDKV7nfkK

— Awful Announcing (@awfulannouncing) October 22, 2025