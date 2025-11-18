Probleme uriaşe pentru Gigi Becali. Motivul pentru care a ajuns pe "radarul" ANAF: "Nu am plătit nici 16 lei!" - Antena Sport

Gigi Becali se confruntă cu probleme uriaşe. Patronul FCSB-ului a intrat în vizorul celor de la ANAF pentru plăţi nejustificate în valoare de milioane de lei.
Concret, softul Fiscului i-a pus în alertă pe inspectori, după ce a sesizat faptul că Gigi Becali nu ar fi justificat la ANAF suma de şapte milioane de lei.
Probleme uriaşe pentru Gigi Becali la ANAF
Conform stirileprotv.ro, suma pe care Gigi Becali nu a justificat-o la ANAF provine din partea FCSB-ului, cheltuielile fiind ale clubului deţinut de latifundiarul din Pipera.
Sursa citată anterior mai menţionează faptul că FCSB are un risc fiscal crescut, deoarece Gigi Becali ar avea restanţe la stat. Patronul campioanei a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru a-i fi verificate mai multe documente privind cheltuielile suspecte.
Fatul că a intrat în atenţia celor de la ANAF nu a reprezentat o noutate pentru Gigi Becali, el fiind anunţat încă din luna martie că va fi vizitat de către inspectorii Fiscului.
Gigi Becali a oferit şi o primă reacţie şi s-a apărat după ce a ajuns în vizorul celor de la ANAF. Acesta a declarat că softul Fiscului a dat, de fapt, eroare atunci când a verificat documentele sale. Dacă se va dovedi faptul că cele şapte milioane de lei cheltuite de patronul campioanei nu au fost justificate la stat, atunci acesta va plăti o datorie de aproximativ un milion de lei.
“Acum ei au venit să vadă dacă softul este prost sau este deștept. Ăla este prea idiot softul. El crede că e deștept, dar e idiot softul. El spune că eu am profit, dar eu acum îi demonstrez că n-am avut profitul ăsta. La jucători este altceva. Că pe un jucător, de exemplu, poți să-l iei cu 200 de mii și să-l vinzi cu 10 milioane, dar poți să-l iei cu două milioane și să rămână liber. Nu am de plătit nici măcar 16 lei!”, a declarat Gigi Becali, conform sursei menţionate anterior.
