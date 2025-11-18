Probleme uriaşe pentru Gigi Becali. Motivul pentru care a ajuns pe "radarul" ANAF: "Nu am plătit nici 16 lei!" - Antena Sport

Gigi Becali se confruntă cu probleme uriaşe. Patronul FCSB-ului a intrat în vizorul celor de la ANAF pentru plăţi nejustificate în valoare de milioane de lei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, softul Fiscului i-a pus în alertă pe inspectori, după ce a sesizat faptul că Gigi Becali nu ar fi justificat la ANAF suma de şapte milioane de lei.

Probleme uriaşe pentru Gigi Becali la ANAF

Conform stirileprotv.ro, suma pe care Gigi Becali nu a justificat-o la ANAF provine din partea FCSB-ului, cheltuielile fiind ale clubului deţinut de latifundiarul din Pipera.

Sursa citată anterior mai menţionează faptul că FCSB are un risc fiscal crescut, deoarece Gigi Becali ar avea restanţe la stat. Patronul campioanei a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru a-i fi verificate mai multe documente privind cheltuielile suspecte.

Fatul că a intrat în atenţia celor de la ANAF nu a reprezentat o noutate pentru Gigi Becali, el fiind anunţat încă din luna martie că va fi vizitat de către inspectorii Fiscului.