Ronaldo s-a „energizat” și a aprins internetul: de la „Beți apă!” la imaginile „deloc flatante” - Antena Sport

Un clip cu Cristiano Ronaldo, alături de compatriotul João Félix, înaintea unui meci jucat de Portugalia a stârnit numeroase controverse pe internet. Mai ales în contextul în care starul lusitan e cunoscut drept un sportiv extrem de atent la ce mănâncă și ce bea.
La vestiare, Ronaldo este filmat în timp ce bea o gură de Red Bull, după care îi oferă cutia lui João Félix. Postat inițial pe contul de X @ActuSPL, care se ocupă cu fotbalul din Arabia Saudită, clipul de doar trei secunde a strâns peste opt milioane de vizualizări.
În 2021, Ronaldo dădea la o parte sticlele de Cola: „Beți apă!”
„Imaginile cu Ronaldo care bea Red Bull îl prezintă într-o lumină contradictorie și deloc flatantă”, a scris publicația spaniolă Mundo Deportivo. Sursa citată și-a amintit și episodul viral din 2021, de la Campionatul European, când Ronaldo a dat la o parte două sticle de Coca-Cola în timpul unei conferințe de presă.
„Apă! Beți apă!”, a spus atunci starul portughez. Gestul lui Ronaldo nu a făcut doar înconjurul planetei, ci a provocat și pierderi financiare pentru Coca-Cola. Acțiunile companiei au scăzut imediat cu 1,6 procente, iar valoarea de piață a Coca-Cola s-a prăbușit.
Cristiano Ronaldo sous Redbull 😅 pic.twitter.com/01wsSuw7RM
— SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) November 15, 2025
Cristiano Ronaldo va merge la al șaselea său Mondial
Momentul „Red Bull” a fost comentat intens pe rețelele sociale. „De data asta, vor crește acțiunile companiei”, a glumit cineva. Totodată, o parte dintre fanii lui Ronaldo au acuzat că imaginile nu sunt reale și că ar fi generate cu inteligența artificială. Potrivit Grok, chatbot-ul AI al rețelei X, clipul este autentic, fără dovezi evidente că ar fi trucat.
Între timp, Cristiano Ronaldo se pregătește de a șasea lui prezență la Campionatul Mondial. Portugalia s-a calificat la turneul final din SUA, Mexic și Canada, după 9-1 acasă cu Armenia, în ultimul meci din preliminarii. Ronaldo, care în 2026 va avea 41 de ani, a lipsit de la victoria cu Armenia, după ce a fost eliminat la Dublin, în 0-2 cu Irlanda.
