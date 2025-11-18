Erling Haaland, aclamat de 50.000 de fani! Sărbătoare la Oslo după calificarea Norvegiei la World Cup 2026 - Antena Sport

Norvegia s-a calificat pentru prima oară după 28 de ani la un turneu final mondial. A fost sărbătoare la Oslo, după ce Erling Haaland i-a condus pe nordici spre World Cup 2026, competiţie ce va fi live în Universul Antena.

Peste 50.000 de suporteri ai naţionalei Norvegiei au fost prezenţi în Radhusplassen, în Capitală, pentru a-şi aclama eroii după victoria uriaşă din Italia, 4-1, care a şi adus calificarea matematică la Mondial.

Erling Haaland, aclamat de 50.000 de fani

Jucătorii au fost aplaudaţi pe rând şi evident că numărul decibelilor a crescut atunci când pe scena improvizată a apărut superstarul lui Manchester City, care a înscris nu mai puţin de 16 goluri în aceste preliminarii.

Atacantul de 25 de ani cotat la 180 de milioane de euro a marcat 55 de goluri în cele 48 de selecţii şi are parte şi de un sezon remarcabil, cu 32 de goluri pentru club şi naţională.

World Cup 2026, care va fi transmis exclusiv în Universul Antena, va fi primul turneu din cariera lui Erling Haaland, cel care a avut parte de mai multe dezamăgiri la echipa naţională. De asemenea, Norvegia revine la Cupa Mondială pentru prima oară din 1998.