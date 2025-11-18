Victor Wembanyama s-a accidentat din nou! Cât va lipsi starul lui San Antonio Spurs - Antena Sport

Starul francez Victor Wembanyama, care a reuşit un excelent debut de sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu San Antonio Spurs, a suferit o întindere la gamba piciorului stâng, a anunţat, luni, franciza texană, în timp ce canalul ESPN estimează că internaţionalul francez va fi absent mai multe săptămâni, informează AFP.

“San Antonio Spurs a anunţat, astăzi (luni), că Victor Wembanyama a fost supus unui examen cu rezonanţă magnetică care a relevat o întindere la pulpa piciorului stâng”, a transmis clubul într-un comunicat. “Accidentarea a intervenit vineri seara în cursul meciului cu Golden State Warriors. Echipa va furniza informaţii privind evoluţiile sale”, a mai precizat gruparea texană.

Victor Wembanyama s-a accidentat din nou

Dacă Spurs nu a precizat durata indisponibilităţii lui “Wemby”, ESPN, difuzorul oficial al ligii, apreciază că acesta ar urma să lipsească de pe parchet “mai multe săptămâni”.

Gigantul francez în vârstă de 21 de ani a avut medii de 26,2 puncte, 12,9 recuperări, 4 pase decisive şi 3,6 capace.

Wembanyama a ratat o mare parte a sezonului trecut din cauza unei tromboze venoase la umărul drept, suferită în luna februarie.