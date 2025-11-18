Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Wembanyama s-a accidentat din nou! Cât va lipsi starul lui San Antonio Spurs - Antena Sport

Home | NBA | Victor Wembanyama s-a accidentat din nou! Cât va lipsi starul lui San Antonio Spurs

Victor Wembanyama s-a accidentat din nou! Cât va lipsi starul lui San Antonio Spurs

Publicat: 18 noiembrie 2025, 9:44

Comentarii
Victor Wembanyama s-a accidentat din nou! Cât va lipsi starul lui San Antonio Spurs

Victor Wembanyama, în timpul unui meci - Profimdia Images

Starul francez Victor Wembanyama, care a reuşit un excelent debut de sezon în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu San Antonio Spurs, a suferit o întindere la gamba piciorului stâng, a anunţat, luni, franciza texană, în timp ce canalul ESPN estimează că internaţionalul francez va fi absent mai multe săptămâni, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“San Antonio Spurs a anunţat, astăzi (luni), că Victor Wembanyama a fost supus unui examen cu rezonanţă magnetică care a relevat o întindere la pulpa piciorului stâng”, a transmis clubul într-un comunicat. “Accidentarea a intervenit vineri seara în cursul meciului cu Golden State Warriors. Echipa va furniza informaţii privind evoluţiile sale”, a mai precizat gruparea texană.

Victor Wembanyama s-a accidentat din nou

Dacă Spurs nu a precizat durata indisponibilităţii lui “Wemby”, ESPN, difuzorul oficial al ligii, apreciază că acesta ar urma să lipsească de pe parchet “mai multe săptămâni”.

Gigantul francez în vârstă de 21 de ani a avut medii de 26,2 puncte, 12,9 recuperări, 4 pase decisive şi 3,6 capace.

Wembanyama a ratat o mare parte a sezonului trecut din cauza unei tromboze venoase la umărul drept, suferită în luna februarie.

Reclamă
Reclamă

San Antonio Spurs ocupă locul 5 în Conferinţa de Vest, cu un bilanţ de 9 victorii şi 4 înfrângeri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Celebrele gemene Kessler au murit la vârsta de 89 de ani prin sinucidere asistată
Observator
Celebrele gemene Kessler au murit la vârsta de 89 de ani prin sinucidere asistată
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
Fanatik.ro
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
9:37
“Am făcut oferte”. Gigi Becali începe asaltul pe piaţa transferurilor. Ultimele detalii de la negocieri
9:31
Donald Trump şi “permisul FIFA”, pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite
9:22
VIDEOErling Haaland, aclamat de 50.000 de fani! Sărbătoare la Oslo după calificarea Norvegiei la World Cup 2026
8:59
“Putem trece de baraj?” Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026
8:53
Cine câștigă competiția motoarelor
8:46
Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul “tricolorilor”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 3 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 4 Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut” 5 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” 6 Gigi Becali a făcut oferte pentru cinci transferuri. Meme: “Suntem deja în discuții”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”