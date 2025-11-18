Donald Trump şi "permisul FIFA", pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite - Antena Sport

Donald Trump a anunţat luni, de la Casa Albă, introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite, ce va fi live în Universul Antena.

Politica migraţională deosebit de agresivă a lui Donald Trump de la revenirea sa la preşedinţie ridică semne de întrebare cu privire la primirea pe teritoriul american a milioane de spectatori străini aşteptaţi la următorul mare eveniment fotbalistic, coorganizat de Statele Unite, Mexic şi Canada. Sistemul prezentat luni „va permite deţinătorilor de bilete care au o lungă perioadă de aşteptare (pentru viză) să solicite o programare prioritară”, a anunţat Trump, însoţit din nou de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Permisul FIFA pentru obţinerea rapidă a vizei

„Cu acest „pass FIFA”, putem să ne asigurăm că cei care cumpără un bilet, care sunt adevăraţi fani ai fotbalului, vor putea veni să asiste la Cupa Mondială în cele mai bune condiţii, începând cu obţinerea vizei”, a afirmat Infantino, estimând că „între cinci şi zece milioane” de spectatori din întreaga lume sunt aşteptaţi la competiţie.

„Biletul dvs. nu este o viză”, a avertizat totuşi secretarul de stat american, Marco Rubio. „Nu vă garantează intrarea în Statele Unite”, a precizat el. „Vă garantează o programare accelerată. Veţi trece în continuare prin acelaşi proces de verificare. Vom efectua aceleaşi verificări ca pentru oricine altcineva. Singura diferenţă este că le punem în fruntea listei.”

Şeful diplomaţiei americane a indicat, de asemenea, că „400 de agenţi consulari suplimentari” au fost detaşaţi în întreaga lume şi că, în anumite ambasade, personalul a fost „dublat”.