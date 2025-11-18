Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Donald Trump şi "permisul FIFA", pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite - Antena Sport

Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Donald Trump şi “permisul FIFA”, pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite

Donald Trump şi “permisul FIFA”, pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite

Publicat: 18 noiembrie 2025, 9:31

Comentarii
Donald Trump şi permisul FIFA, pentru accelerarea procedurii de obţinere a vizei pentru Statele Unite

Donald Trump, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Donald Trump a anunţat luni, de la Casa Albă, introducerea unui „permis FIFA” menit să accelereze procedura de obţinere a vizelor pentru deţinătorii de bilete la Cupa Mondială de fotbal din 2026 (11 iunie-19 iulie), organizată în principal în Statele Unite, ce va fi live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Politica migraţională deosebit de agresivă a lui Donald Trump de la revenirea sa la preşedinţie ridică semne de întrebare cu privire la primirea pe teritoriul american a milioane de spectatori străini aşteptaţi la următorul mare eveniment fotbalistic, coorganizat de Statele Unite, Mexic şi Canada. Sistemul prezentat luni „va permite deţinătorilor de bilete care au o lungă perioadă de aşteptare (pentru viză) să solicite o programare prioritară”, a anunţat Trump, însoţit din nou de preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Permisul FIFA pentru obţinerea rapidă a vizei

„Cu acest „pass FIFA”, putem să ne asigurăm că cei care cumpără un bilet, care sunt adevăraţi fani ai fotbalului, vor putea veni să asiste la Cupa Mondială în cele mai bune condiţii, începând cu obţinerea vizei”, a afirmat Infantino, estimând că „între cinci şi zece milioane” de spectatori din întreaga lume sunt aşteptaţi la competiţie.

„Biletul dvs. nu este o viză”, a avertizat totuşi secretarul de stat american, Marco Rubio. „Nu vă garantează intrarea în Statele Unite”, a precizat el. „Vă garantează o programare accelerată. Veţi trece în continuare prin acelaşi proces de verificare. Vom efectua aceleaşi verificări ca pentru oricine altcineva. Singura diferenţă este că le punem în fruntea listei.”

Şeful diplomaţiei americane a indicat, de asemenea, că „400 de agenţi consulari suplimentari” au fost detaşaţi în întreaga lume şi că, în anumite ambasade, personalul a fost „dublat”.

Reclamă
Reclamă

De la începutul lunii iunie, administraţia Trump interzice intrarea pe teritoriul american a cetăţenilor din douăsprezece ţări, în majoritate din Africa sau Orientul Mijlociu, şi impune restricţii asupra altor şapte ţări. Casa Albă a asigurat la momentul respectiv că echipele participante la Cupa Mondială din 2026 nu vor fi afectate. Din cauza lipsei vizelor, echipa feminină de baschet din Senegal a fost nevoită să renunţe la un stagiu de pregătire în Statele Unite la sfârşitul lunii iunie.

Şaisprezece oraşe gazdă, dintre care unsprezece în Statele Unite, vor găzdui prima Cupă Mondială din istorie cu 48 de echipe. 34 de selecţii şi-au validat deja biletul pentru competiţie.

Cazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghereCazul fetiţei moarte la dentist. Momentul în care e resuscitată, analizat pe camerele de supraveghere
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
Observator
Cele mai bune metode pentru o factură de curent mică, de la trucuri simple până la tehnologii smart
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
Fanatik.ro
Contracte publice cu dedicație la Romsilva. Schema prin care banii publici ajungeau la specialiștii în consultanță
9:22
VIDEOErling Haaland, aclamat de 50.000 de fani! Sărbătoare la Oslo după calificarea Norvegiei la World Cup 2026
8:59
“Putem trece de baraj?” Ionuţ Lupescu ştie de ce are nevoie România pentru a se califica la World Cup 2026
8:53
Cine câștigă competiția motoarelor
8:46
Mihai Stoica propune o schimbare majoră la naţională. Cei doi jucători ceruţi în lotul “tricolorilor”
0:14
Basarab Panduru şi Mihai Stoica au ales cel mai bun adversar pentru România la baraj: “Toată lumea vrea cu ei”
23:36 17 nov.
Germania și Olanda s-au calificat la Campionatul Mondial! Victorii clare pentru cele două favorite. Rezultatele serii
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 3 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 4 Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut” 5 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” 6 Gigi Becali a făcut oferte pentru cinci transferuri. Meme: “Suntem deja în discuții”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”