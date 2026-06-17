Răzvan trece cu greu peste decesul lui Mircea Lucescu: “M-am întristat foarte tare” Şi familia este devastată

Mircea Lucescu s-a stins şi a lăsat un gol imens în rândul iubitorilor de fotbal şi nu numai. La câteva luni distanţă de la tragedie, Răzvan a dat câteva declaraţii emoţionante.

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Cel mai greu moment pentru el a fost în timpul ceremoniei:

“M-am întristat foarte tare în perioada ceremoniei de înmormântare, pentru faptul că el nu vedea ce s-a întâmplat. Nu ştiu dacă a înţeles cu adevărat grandoarea pe care a construit-o”, a început Lucescu jr.

Tehnicianul povesteşte că familia nu poate trece peste lipsa lui Mircea Lucescu.

“Ieri eram cu fata mea şi… îmi spunea cât de tare a suferit… Şi cât de tare suferă încă şi faptul că nu reuşeste să treacă peste această perioadă. În ultima vreme devenise pentru ea şi pentru Matei, de altfel, ca un tată. Tuturor le este greu în acest moment. Matei mi-a spus la fel… că… se simte singur. Eu fiind mai mult plecat. M-a înlocuit cumva”