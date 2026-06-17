Home | Extra | Răzvan trece cu greu peste decesul lui Mircea Lucescu: “M-am întristat foarte tare” Şi familia este devastată

Răzvan trece cu greu peste decesul lui Mircea Lucescu: “M-am întristat foarte tare” Şi familia este devastată

Radu Constantin Publicat: 17 iunie 2026, 15:41

Comentarii
Răzvan trece cu greu peste decesul lui Mircea Lucescu: M-am întristat foarte tare Şi familia este devastată

Răzvan Lucescu, la priveghiul lui Mircea Lucescu/ Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Mircea Lucescu s-a stins şi a lăsat un gol imens în rândul iubitorilor de fotbal şi nu numai. La câteva luni distanţă de la tragedie, Răzvan a dat câteva declaraţii emoţionante.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai greu moment pentru el a fost în timpul ceremoniei:

“M-am întristat foarte tare în perioada ceremoniei de înmormântare, pentru faptul că el nu vedea ce s-a întâmplat. Nu ştiu dacă a înţeles cu adevărat grandoarea pe care a construit-o”, a început Lucescu jr.

Tehnicianul povesteşte că familia nu poate trece peste lipsa lui Mircea Lucescu.

“Ieri eram cu fata mea şi… îmi spunea cât de tare a suferit… Şi cât de tare suferă încă şi faptul că nu reuşeste să treacă peste această perioadă. În ultima vreme devenise pentru ea şi pentru Matei, de altfel, ca un tată. Tuturor le este greu în acest moment. Matei mi-a spus la fel… că… se simte singur. Eu fiind mai mult plecat. M-a înlocuit cumva”

Reclamă
Reclamă

“Când aveam 14 ani, eram la şcoala generală, înainte de examenul de treapta întâi…Am luat nişte note foarte proaste la şcoală si cele mai multe au fost pe indisciplină. S-a intors după meciul din Italia, 0-0 la Florenţa… A aflat de la mama de aceste note. A intrat în cameră. A închis uşa să nu ne audă mama, bunica. Şi a început să se plimbe cu mâinile în buzunare dintr-un colţ in celălalt spunându-mi: “Daca ai fi prost, aş intelege şi te-aş iubi la fel. Dar faptul că nu-i respecţi pe ceilalţi mă deranjează foarte tare. Respectul în viată, pentru oameni, pentru muncă, pentru munca oamenilor este foarte important.”, a reremorat Lucescu jr.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va avea mai multe goluri marcate la Mondiale la finalul World Cup 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus
Fanatik.ro
Florin Manea, ultimele informații despre situația lui Drăgușin la Tottenham: „Acum plec la Londra!”. Ce spune de interesul lui Juventus
15:39

FIFA, anunţ despre prezenţa pe stadioane la Campionatul Mondial 2026, după primele 16 meciuri disputate
15:20

Tragerea la sorți pentru turul 2 preliminar din Conference League. Cu cine joacă CFR Cluj și FCSB
14:23

Mai rău nici că se putea! U Cluj – PAOK, în turul 2 preliminar din Europa League!
14:23

VideoMomentul viral de la Campionatul Mondial 2026: Lionel Messi a plâns pe teren după un gol marcat
13:42

Programul zilei a 7-a de la Campionatul Mondial 2026. Partidele transmise în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY
13:36

Părinţii lui Diogo Jota, invitaţi în tribună la Portugalia – RD Congo, la Campionatul Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 O nouă plecare de la FCSB! A decis să rezilieze. Cum l-a deranjat Gigi Becali! 2 Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB 3 FRF, înfrângere la TAS! E obligată să renunţe la o regulă importantă din Liga 1! Reacţia forului condus de Burleanu 4 FCSB transferă atacant! Mihai Stoica anunță “acordul”: “Mi-a dat Gigi OK-ul” 5 Gigi Becali îl transferă pe Joao Paulo pe o sumă uriaşă: “Imediat îl dau” 6 “Mulțumim, Dennis Politic!” I-a fost anunţată plecarea. Ce se întâmplă cu atacantul FCSB-ului
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
Universitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana RomânieiUniversitatea Craiova, lovitură de proporții! Vine din Serie A și va semna cu campioana României