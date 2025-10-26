Românul care a traversat Europa pe bicicletă: „Fără cuvinte!” Ce a făcut când a ajuns în capătul sudic al continentului - Antena Sport

În vârstă de 58 de ani, Nelu Slusarciuc tocmai a traversat Europa pe bicicletă. Timișoreanul a plecat pe 31 august din orașul bănățean, iar pe 22 octombrie a ajuns la Tarifa, cel mai sudic punct al Europei continentale.
În total, 4.000 de kilometri parcurși pe bicicletă, în care a trecut prin Serbia, Croația, Slovenia, Austria, Italia, Franța, Monaco, Spania și Gibraltar. Obiectivul lui? „Să arăt că viața nu se termină după 50 de ani, ci poate fi chiar mai plină de sens și curaj”, spune el.
Copleșit de românii întâlniți pe drum: „Fără cuvinte!”
„Cel mai mult m-au impresionat românii pe care i-am întâlnit pe drum”, a spus Nelu Slusarciuc pentru Antena Sport, care s-a întâlnit cu el în apropiere de Málaga, cu doar trei zile înainte ca timișoreanul să ajungă la destinație.
„M-au ajutat mult românii care mi-au ieșit în cale, mai ales aici, în sudul Spaniei. Au fost mulți români care m-au văzut pe internet și au aflat ce fac, după care au insistat să mă ajute cu orice am nevoie. Cu toții m-au lăsat fără cuvinte”, a povestit timișoreanul.
A plâns la destinație!
Când a ajuns la destinație, la Tarifa, Nelu a început să plângă. „De bucurie, de emoție, habar nu am. Abia acum mi-am dat seama ce-am realizat. Până acum a fost adrenalină. Ultimele două zile au fost grele, m-a prins oboseala și cred că am căzut un pic mental”, a explicat el.
Cel mai greu moment de pe traseu a fost când a trecut de Valencia. „Am prins ploi și nu-mi place ploaia, prefer căldura, chiar dacă e sufocantă. Greu mi-a mai fost în Parcul Natural Cabo de Gata, în Nijar. Și a fost dificil și după Málaga, spre Marbella, pentru că nu există o șosea națională, ci doar autostradă. Acolo a trebuit să merg foarte mult în zigzag”, a rememorat biciclistul.
Slovenia l-a impresionat, Italia nu: „Șoferi agresivi!”
Dintre toate țările pe care le-a traversat, cel mai tare l-a impresionat Slovenia, unde a pedalat timp de trei zile. „E un fel de Elveția. E o țară curată, are infrastructură și au mâncarea balcanică, cea care mie îmi place foarte mult. În plus, prețurile sunt rezonabile acolo. În schimb, Serbia nu are infrastructură și ai impresia că ești în România anilor ‘90 și 2000”, a spus Nelu Slusarciuc.
„Italia are infrastructură și ar trebui să aibă și cultura bicicletelor. Dar acolo am întâlnit cei mai agresivi șoferi, nu respectă deloc bicicliștii. Cel puțin așa am simțit eu”, adaugă el.
Cine este românul care a traversat Europa pe bicicletă
Fără să fie sportiv de performanță, Nelu Slusarciuc spune că a redescoperit mișcarea acum mai bine de zece ani. Se descrie simplu: „Sunt într-un moment al vieții în care știu ce contează: mișcarea, oamenii și poveștile trăite sincer.”
De-a lungul anilor, a plecat de multe ori pe drumuri lungi cu bicicleta, în ideea de a explora alte locuri. A traversat Marocul, a pedalat prin Alsaka sau Turcia și a traversat toată România, de la vest la est. „La 58 de ani, vreau să arăt că vârsta nu e o scuză. Dacă ai chef de viață și puțin curaj, poți face lucruri nebunești și frumoase”, încheie biciclistul din Timișoara.
- Cum a fost surprins Gigi Becali la sfinţirea Catedralei Neamului, la prima oră! Ce a făcut chiar la intrare
- Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
- Iker Casillas, jefuit de menajeră! Femeia a fost arestată! Ce îi furase campionului mondial
- Cum a pierdut Simona Halep 18 milioane de dolari. Anunţul americanilor despre greşeala care a costat-o o avere
- Fiica lui Ilie Năstase face şcoala unde au învățat prințul William și Kate Middleton. Cât costă cursurile, suma e incredibilă!