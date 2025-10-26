Românul care a traversat Europa pe bicicletă: „Fără cuvinte!” Ce a făcut când a ajuns în capătul sudic al continentului - Antena Sport

În vârstă de 58 de ani, Nelu Slusarciuc tocmai a traversat Europa pe bicicletă. Timișoreanul a plecat pe 31 august din orașul bănățean, iar pe 22 octombrie a ajuns la Tarifa, cel mai sudic punct al Europei continentale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În total, 4.000 de kilometri parcurși pe bicicletă, în care a trecut prin Serbia, Croația, Slovenia, Austria, Italia, Franța, Monaco, Spania și Gibraltar. Obiectivul lui? „Să arăt că viața nu se termină după 50 de ani, ci poate fi chiar mai plină de sens și curaj”, spune el.

Copleșit de românii întâlniți pe drum: „Fără cuvinte!”

„Cel mai mult m-au impresionat românii pe care i-am întâlnit pe drum”, a spus Nelu Slusarciuc pentru Antena Sport, care s-a întâlnit cu el în apropiere de Málaga, cu doar trei zile înainte ca timișoreanul să ajungă la destinație.

„M-au ajutat mult românii care mi-au ieșit în cale, mai ales aici, în sudul Spaniei. Au fost mulți români care m-au văzut pe internet și au aflat ce fac, după care au insistat să mă ajute cu orice am nevoie. Cu toții m-au lăsat fără cuvinte”, a povestit timișoreanul.

A plâns la destinație!

Când a ajuns la destinație, la Tarifa, Nelu a început să plângă. „De bucurie, de emoție, habar nu am. Abia acum mi-am dat seama ce-am realizat. Până acum a fost adrenalină. Ultimele două zile au fost grele, m-a prins oboseala și cred că am căzut un pic mental”, a explicat el.