Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial - Antena Sport

Home | Tenis | 8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial

8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial

Publicat: 7 octombrie 2025, 11:34

Comentarii
8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial

Simona Halep, cu un buchet de trandafiri în braţe, la Beijing, în 2017 - Profimedia Images

7 octombrie 2017 e o zi istorică pentru tenisul şi sportul românesc. A fost ziua în care Simona Halep a devenit numărul 1 mondial pentru prima oară în carieră, un fotoliu în care a stat nu mai puţin de 64 de săptămâni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Totul s-a întămplat la Beijing, acolo unde Simona avea o revanşă de luat în semifinale în faţa Jelenei Ostapenko, cea care o învinsese în finala de la Roland Garros şi care îi răpise atunci prima şansă de a ajunge numărul unu mondial.

7 octombrie 2017, ziua în care Simona Halep devenea numărul 1 mondial

În China, a fost un meci la discreţia Simonei, care s-a impus cu 6-2, 6-4 şi, la a patra tentativă a ajuns în poziţia de cea mai bună jucătoare a lumii. “Sunt foarte emoţionată. Este prima oară când plâng pe teren”, spunea atunci, plină de emoţie campioana noastră.

Simona avea atunci 26 de ani şi avea parte de un turneu în care obţinea şi prima ei victorie în faţa Mariei Sharapova (6-2, 6-2). După semifinala cu Ostapenko, ea devenea prima jucătoare din România care atingea numărul mondial.

Ea mai avusese de trei ori această şansă în 2017, fiind însă de fiecare dată învinsă exact în momentul în care o victorie i-ar fi adus fotoliul de lider mondial. Vorbim aici de finala cu Ostapenko de la Roland Garros, de duelul din sferturile de la Wimbledon, cu Johanna Konta şi de ultimul act de la Cincinnati, 1-6, 0-6 cu Garbine Muguruza.

Reclamă
Reclamă

La finalul victoriei cu Alona, Simona a avut parte de o surpriză din partea organizatorilor, care i-au oferit cadou un buchet de trandafiri în forma cifrei unu, pe care ea l-a îmbrăţişat, oferind una din imaginile simbolice ale sportului românesc.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine crezi că ar trebui să fie portarul României în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Observator
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
Fanatik.ro
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea
15:55
“Îmi pare rău!” Mesajul lui Denis Drăguș înaintea meciurilor cu Moldova și Austria
15:55
EXCLUSIVValeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul”
15:21
Marca a făcut anunţul: ce se întâmplă cu Lamine Yamal înainte de El Clasico
14:46
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri
13:48
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa
13:34
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” 2 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 3 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 4 Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “Străinii se uită ca la nişte sălbatici” 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 Moartea care l-a marcat pe Daniel Pancu. A plâns în direct: ”Jucam un amical când a venit vestea”
Citește și
Cele mai citite
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor
Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby!
Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor AngelescuRapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu