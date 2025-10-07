8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial - Antena Sport

7 octombrie 2017 e o zi istorică pentru tenisul şi sportul românesc. A fost ziua în care Simona Halep a devenit numărul 1 mondial pentru prima oară în carieră, un fotoliu în care a stat nu mai puţin de 64 de săptămâni.

Totul s-a întămplat la Beijing, acolo unde Simona avea o revanşă de luat în semifinale în faţa Jelenei Ostapenko, cea care o învinsese în finala de la Roland Garros şi care îi răpise atunci prima şansă de a ajunge numărul unu mondial.

7 octombrie 2017, ziua în care Simona Halep devenea numărul 1 mondial

În China, a fost un meci la discreţia Simonei, care s-a impus cu 6-2, 6-4 şi, la a patra tentativă a ajuns în poziţia de cea mai bună jucătoare a lumii. “Sunt foarte emoţionată. Este prima oară când plâng pe teren”, spunea atunci, plină de emoţie campioana noastră.

Simona avea atunci 26 de ani şi avea parte de un turneu în care obţinea şi prima ei victorie în faţa Mariei Sharapova (6-2, 6-2). După semifinala cu Ostapenko, ea devenea prima jucătoare din România care atingea numărul mondial.

Ea mai avusese de trei ori această şansă în 2017, fiind însă de fiecare dată învinsă exact în momentul în care o victorie i-ar fi adus fotoliul de lider mondial. Vorbim aici de finala cu Ostapenko de la Roland Garros, de duelul din sferturile de la Wimbledon, cu Johanna Konta şi de ultimul act de la Cincinnati, 1-6, 0-6 cu Garbine Muguruza.