Florentin Petre, mesaj special la 25 de ani de la decesul prietenului său Cătălin Hîldan: "Era un om extraordinar" - Antena Sport

Ca în fiecare an, cei din stafful lui Dinamo şi fanii “câinilor roşii” au ajuns la cimitirul din Brăneşti, pentru a-l omagia pe Cătălin Hîldan, unicul căpitan care a decedat în blestemata zi de 5 octombrie 2000.
Totul s-a petrecut fulgerător, în repriza secundă a meciului amical dintre Navol Olteniţa şi Dinamo Bucureşti. Cătălin Hîldan s-a prăbuşit la centrul terenului. Florentin Petre, bunul său prieten, a vorbit cu greu despre acel moment.
Florentin Petre, mesaj special la 25 de ani de la decesul prietenului său Cătălin Hîldan
“În fiecare an e la fel, sentimentul e acelaşi, unul de durere, cu oameni trişti, oameni care şi-ar fi dorit din toată inima să fie lângă noi.
E un moment delicat pentru întreaga suflare dinamovistă şi îmi pare foarte, foarte rău că s-a întâmplat acest lucru. Am fost colegi şi era genul de om care trăgea toată echipa după el. Era un om extraordinar”, a spus şi Florentin Petre.
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit şi el despre importanţa spiritului lui Hîldan pentru întreg clubul din Ştefan cel Mare.
“Este un moment extrem de important pentru Dinamo, să menţinem această tradiţie. Cătălin Hîldan a fost cel mai mare căpitan al lui Dinamo şi spiritul său este important pentru acest moment şi pentru viitorul clubului”, a spus antrenorul Kopic.
