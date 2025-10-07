Mihai Stoica a dezvăluit lucrul făcut meci de meci de Gigi Becali care îl scoate din minţi - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit deschis despre modul în care se implică Gigi Becali la FCSB, unde toată lumea s-a obişnuit cu gândul că patronul decide inclusiv primul 11 şi schimbările.

Totuşi, există un lucru pe care Stoica nu îl înţelege: momentul în care înainte de fiecare meci, indiferent de miză, anunţă primul 11 cu mult timp înainte, motiv pentru adversari să se ambiţioneze şi mai mult. Totuşi, Becali a ales să nu facă asta înainte de duelul extrem de important cu Universitatea Craiova, câştigat de roş-albaştri cu 1-0.

Mihai Stoica a dezvăluit lucrul făcut meci de meci de Gigi Becali care îl scoate din minţi

“Noi am avut o perioadă foarte bună când am jucat la trei zile cu aceeași distribuție.

Pentru că se formează relații între jucători. Acum, Gigi a decis să nu mai facem asta. Sper din toată inima să revină. Nici anul trecut n-am făcut-o de la început, dar în momentul în care am început să facem doar o schimbare sau două… sper să se întâmple și în acest an același lucru.

Noi știm unde lucrăm. Eu știu cel mai bine, că sunt vechi, dar toți cei care vin știu unde lucrează. Lucrează cu un patron care cumpără jucători, care nu vinde un jucător la prima ofertă. Pe Stanciu putea să-l vândă cu 3 milioane, l-a vândut cu 10. Pe Man putea să-l vândă cu 4, l-a vândut cu 11.

Dar, care vine cu chestia asta. Să spui primul 11… n-am înțeles niciodată, n-am înțeles motivul pentru care trebuie să spui primul 11, să persiflezi adversarul, să îl mobilizezi. Dar, anul trecut și în situația asta ne-a mers bine. E Gigi și Gigi e unic, n-ai ce să… Îl întrebam ‘De ce?’. Spunea ‘Așa vreau eu’. Ok, așa vrei tu”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.