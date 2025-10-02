Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! "Am luat-o la mâna a doua" - Antena Sport

Închide meniul
Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! "Am luat-o la mâna a doua"

Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! "Am luat-o la mâna a doua"

Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! “Am luat-o la mâna a doua”

Publicat: 2 octombrie 2025, 15:45

Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină! Am luat-o la mâna a doua

Gabriel Tamaş, în timpul unui interviu - Antena Sport

Gabi Tamaş, partenerul lui Dan Alexa la Asia Express, a dezvăluit care a fost prima sa maşină, cumpărată pe vremea când nu câştiga bani buni din fotbalul românesc sau mondial.

Fostul fundaş al naţionalei susţine că şi-ar fi dorit să îşi cumpere un Audi TT, dar nu a avut bani decât pentru un Audi A6 TDI.

Gabi Tamaş a dezvăluit care a fost prima lui maşină

“(n.r. – Îţi mai arde ne maşini după atâtea autostopuri în Asia? Credeţi-mă că opresc la fiecare om de pe stradă care face autostopul. Prima mea maşină a fost un Audi TDI, 183 de cai putere. Eu eram fan TT, dar nu am avut bani să mi-o cumpăr şi mi-am luat la mâna a doua un A6”, a spus Tamaş.

Gabi Tamaş nu are numai amintiri plăcute legate de maşini. În 2019, el a fost surprins la volan sub influenţa alcoolului. El se afla în Israel, unde evolua pentru Hapoel Haifa.

