Sergiu Hanca deține controlul cu ajutorul aplicațiilor de pe telefonul mobil - Antena Sport

Sergiu Hanca deține controlul cu ajutorul aplicațiilor. Antrenamentul, nutriția, toate datele sunt centralizate în telefonul mobil.
Comunicarea e mult mai ușoară și la fotbal datorită tehnologiei.
„(Aplicația favorită și de ce) WhatsApp-ul. Mai urmăresc ce se postează pe grupul echipei”, a spus Sergiu Hanca.
Jucătorul cu cinci meciuri în naționala României își verifică fiecare lingură de mâncare. „(Ai aplicație de nutriție și diete?) De toate, da. Le urmăresc și mai postez ca să-mi controlez programul alimentar”, a mai spus Hanca.
Și când se închide în sala de forță, tot tehnologia e baza. „(Care e cea mai utilă funcție a telefonului?) Cronometrul când mă duc la sală, să-mi cronometrez timpul de pauză”, a mai spus Sergiu Hanca.
Poza de fundal îi amintește lui Hanca cine l-a sprijinit toată cariera: „O poză cu mine și soția mea la un eveniment în familie”, a declarat Sergiu Hanca.
- Clinica unde s-a operat Gigi Becali: “Evoluţia imediat postoperatorie este foarte bună”
- Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
- Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
- Gigi Becali, operat de un preot neurochirurg. A mers la spital cu “4 frați călugări” şi a plecat după intervenţie
- Investiţia de suflet a lui Mihai Neşu. Ce construcţie a ridicat cu 7 milioane de euro