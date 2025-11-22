Sergiu Hanca deține controlul cu ajutorul aplicațiilor de pe telefonul mobil - Antena Sport

Sergiu Hanca deține controlul cu ajutorul aplicațiilor. Antrenamentul, nutriția, toate datele sunt centralizate în telefonul mobil.

Comunicarea e mult mai ușoară și la fotbal datorită tehnologiei.

„(Aplicația favorită și de ce) WhatsApp-ul. Mai urmăresc ce se postează pe grupul echipei”, a spus Sergiu Hanca.

Jucătorul cu cinci meciuri în naționala României își verifică fiecare lingură de mâncare. „(Ai aplicație de nutriție și diete?) De toate, da. Le urmăresc și mai postez ca să-mi controlez programul alimentar”, a mai spus Hanca.

Și când se închide în sala de forță, tot tehnologia e baza. „(Care e cea mai utilă funcție a telefonului?) Cronometrul când mă duc la sală, să-mi cronometrez timpul de pauză”, a mai spus Sergiu Hanca.