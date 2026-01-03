Decizia luată de starul dorit cu insistenţă de Cristi Chivu la Inter! - Antena Sport

Închide meniul
Decizia luată de starul dorit cu insistenţă de Cristi Chivu la Inter!

Bogdan Stănescu Publicat: 3 ianuarie 2026, 13:11

Cristi Chivu / Profimedia Images

Joao Cancelo (31 de ani), starul pentru care insistă antrenorul român al lui Inter, Cristi Chivu (45 de ani), a decis să aştepte un împrumut la Barcelona. Cancelo, care s-a certat cu fostul antrenor al lui Inter, Simone Inzaghi (49 de ani), va fi împrumutat fie la Barca, fie la Inter. El o preferă pe Barca.

Al Hilal e gata să se despartă temporar de Cancelo. Inter s-a oferit să suporte 3 milioane de euro din salariul de 7.5 milioane de euro al lui Cancelo şi să împrumute un jucător la Al Hilal, acesta fiind, cel mai probabil, Acerbi (37 de ani).

Joao Cancelo o aşteaptă pe Barcelona

“Cancelo, dispus să aștepte Barca”, a titrat Fichajes. “Joao Cancelo, fundașul dreapta al lui Al Hilal, este disperat să se întoarcă la Barcelona și preferă să aștepte clubul catalan decât să semneze cu o altă echipă”, a scris publicaţia citată.

“Joao Cancelo își va decide în curând viitorul, în timp ce au loc discuții cu agentul său, Jorge Mendes. Inter i-ar putea oferi pe Acerbi sau De Vrij lui Al Hilal, așa cum a fost dezvăluit. Cancelo este dornic să revină la Barcelona, ​​dar așteaptă să înțeleagă dacă Barca vrea să continue”, transmitea anterior Fabrizio Romano, pe X.

Cancelo ar fi pentru Chivu o variantă excelentă de înlocuire a lui Denzel Dumfries (29 de ani), accidentat până în primăvară, dar antrenorul român e nevoit să aştepte să vadă cum vor decurge discuţiile portughezului cu echipa catalană. Cancelo a evoluat în trecut atât la Barca, cât şi la Inter. El este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 10 milioane de euro. A evoluat în 64 de meciuri pentru naţionala Portugaliei, pentru care a marcat 12 goluri.

