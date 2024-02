Veste imensă pentru Dănuț Lupu: „Aviz pozitiv!”. Când poate fi eliberat din închisoare - Antena Sport

Regret faptele, dar nu aveam altă posibilitate. Am sunat la taxi şi la Uber, dar nu am găsit. Am fost nevoit să fac asta când am văzut că nu vine. Nu am făcut accident, nu am fost băut sau drogat”, spunea Dănuț Lupu, în urmă cu ceva timp.

Dumitru Dragomir a anunţat că sare în ajutorul lui Dănuţ Lupu

”Își face detenția. Va ieși un om curat. Dacă am posibilitatea, am să-l ajut”, a declarat Dumitru Dragomir pentru iamsport.ro.

La finalul lunii octombrie veniseră veşti teribile despre fostul internațional. Dănuţ Lupu încă nu fusese vizitat de soţie. Acesta ar vorbi des cu ea la telefon şi ar plânge de multe ori cu receptorul în mână. Fiul său este cel care l-a vizitat după gratii şi i-a adus pachete cu mâncare.

Starea de sănătate a lui Dănuţ Lupu nu ar fi una bună. Acesta suferă de diabet şi are nevoie de îngrijiri medicale.

În perioada de carantină, Dănuţ Lupu a avut parte, conform legii, de consiliere psihologică şi i se va studia comportamentul şi personalitatea. Se doreşte „formularea diagnosticului si prognozei criminologice, precum si gradul de adaptabilitate la privarea de libertate”.

Un cunoscut avocat, specializat în drept penal, specificase că fostul jucător nu va primi o interdicţie la eliberarea condiţionată. În condiţiile date, ar sta după gratii aproximativ 3 luni şi jumătate.