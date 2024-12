„A fost greu” Fred Vasseur a dezvăluit unde a pierdut, de fapt, Ferrari titlul la constructori: „Puteam să facem o treabă mult mai bună” - Antena Sport

Fred Vasseur, șeful Ferrari, a dezvăluit unde au pierdut, de fapt, titlul mondial la constructori. Scuderia a încheiat sezonul la doar 14 puncte în spatele liderului McLaren. Echipa italiană nu a mai obținut titlul mondial la constructori de 16 ani, mai exact din 2008. La acea vreme, italienii îi aveau ca piloți pe Felipe Massa şi Kimi Räikkönen.

Ferrari s-a luptat până în ultimul moment pentru titlul mondial la constructori. Chiar dacă a reușit să urce pe podium la Abu Dhabi cu ambii piloți, echipa lui Frederick Vasseaur nu a putut să reducă diferența față de McLaren.

Unde a pierdut, de fapt, Ferrari titlul mondial la constructori

Fred Vasseur a dezvăluit cum au pierdut, de fapt, titlul mondial la constructori din 2024. Mai exact, se pare că Marele Premiu al Canadei le-ar fi dat mari bătăi de cap italienilor. Chiar dacă pe hârtie părea un circuit potrivit pentru monopostul Ferrari, nici Charles Leclerc, nici Carlos Sainz nu au reușit să termine cursa. Astfel, Scuderia s-a întors de la Montreal cu zero puncte şi un weekend cu adevărat dezastruos.

Mai mult, în următoarea etapă, în Barcelona, italienii au adus o actualizare care nu s-a potrivit absolut deloc cu monopostul. La Marele Premiu al Spaniei, Leclerc a terminat pe locul al 5-lea, urmat de Carlos Sainz pe 6.

”Nu vreau să fac lista, dar ne-am întors din Canada, care pe hârtie a fost una bună pentru noi, cu zero puncte și asta a fost puțin greu. Am avut patru curse la rând cu upgrade-ul când ne-am chinuit puțin în această perioadă, am pierdut ceva de genul 80 sau 90 de puncte în fața McLaren.