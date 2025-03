"A fost un rezultat mai bun decât te-ai fi aşteptat?" Răspunsul lui Max Verstappen, după ce a terminat pe 2 Marele Premiu al Australiei! - Antena Sport

Max Verstappen s-a arătat mulţumit după ce a terminat pe locul 2 cursa Marelui Premiu al Australiei. Învingător a fost Lando Norris, de la McLaren.

Campionul mondial en-titre a spus că spera chiar la acest loc în prima cursă de Formula 1 a anului. El a transmis că echipa lui, Red Bull, trebuie să facă ceva pentru a ţine pasul cu McLaren.

Max Verstappen, după ce s-a clasat pe locul 2 în Marele Premiu al Australiei: „Am terminat acolo unde aş fi sperat să termin”

„(n.r: Hai să începem cu sfârşitul practic. Până la urmă la restart aţi fost din nou în frunte tu şi Lando, ce s-a întâmplat?) A fost o cursă dificilă, dar m-am distrat pe final. Am greşit un pic în şase şi am pierdut momentul.

Am fost aproape, dar e greu de spus dacă aş fi avut o şansă reală. În momentul în care te lupţi pentru victorie nu ai cum decât să fii fericit. Am marcat puncte importante şi am început anul bine.

(n.r: A fost o decizie, la un moment dat, de fracţiune de secundă dacă rămâi pe circuit sau vii la boxe. Cum a fost atunci?) Toată lumea se panicase, unii intrau, unii erau pe circuit. Iniţial am decis să rămân pe circuit în plus faţă de Lando, dar în momentul în care vremea s-a stricat a trebuit să schimb şi eu. Cred că acum, retrospectiv privind, chiar dacă aş fi făcut pit-ul chiar în spatele lui Lando Norris tot în spatele lui aş fi fost.