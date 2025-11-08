"Am făcut totul pentru a câştiga" Reacţia lui Antonelli după ce a terminat pe 2 cursa de sprint, după Norris - Antena Sport

Închide meniul
“Am făcut totul pentru a câştiga” Reacţia lui Antonelli după ce a terminat pe 2 cursa de sprint, după Norris

Bogdan Stănescu Publicat: 8 noiembrie 2025, 17:41

Kimi Antonelli, la interviul de după cursa de sprint

Andrea Kimi Antonelli s-a clasat pe locul 2 în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei, care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Antonelli a dus o luptă foarte interesantă cu Norris. În cele din urmă a trecut linia de sosire doar pe 2, în spatele pilotului lui McLaren.

Antonelli: “Am ratat victoria, dar a fost o cursă în care m-am distrat”

Celălalt pilot de la McLaren, Oscar Piastri, a abandonat în cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei.

(n.r: Ce zi ai avut, Andrea, povesteşte-ne de luptele pe care le-ai avut, cu George în primă instanţă şi apoi cu Norris) A fost o situaţie mai complicată, în special la începutul cursei. Am vrut şi am făcut tot posibilul pentru a reuşi victoria. Am ratat puţin, dar, pentru mine, asta a fost o cursă în care m-am distrat.

(n.r.: Crezi că ai avut o şansă la pole în calificări, în virajul 10) Probabil, în condiţiile în care întregul pluton a fost foarte-foarte strâns… Aici este foarte clar, cine greşeşte, pierde, nu trebuie să faci nicio greşeală”, a declarat Kimi Antonelli imediat după cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei.

