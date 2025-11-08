"Avem de lucrat" Prima reacţie a lui Lando Norris după ce a câştigat cursa de sprint a MP al Braziliei - Antena Sport

Lando Norris la interviul de după ce a câştigat cursa de sprint din Brazilia / captura AntenaPLAY

Pilotul britanic Lando Norris a câştigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei. Norris a adăugat 8 puncte faţă de colegul lui, Oscar Piastri, cu care se luptă pentru titlu. A fost un dezastru pentru Oscar Piastri în cursa de sprint, australianul abandonând după ce a ratat un viraj.

La interviul de după cursă, Lando Norris a punctat că nu i-a fost deloc uşor să câştige, în condiţiile în care Kimi Antonelli a fost în permanenţă foarte aproape de el.

Lando Norris, după victoria din cursa de sprint din Marele Premiu al Braziliei: “Mă aşteptam la o cursă mai uşoară”

“(n.r: Lando, nu a părut că a fost o victorie uşoară. Spune-ne ce s-a întâmplat în această cursă) Da, o cursă dificilă. Atunci când câştigi în astfel de condiţii te simţi mult mai bine. Kimi nu mi-a făcut deloc cursa uşoară. Evident că a trebuit să forţăm pentru că ştiam că Antonelli va forţa şi mai mult în spatele meu.

Şi vântul a creat situaţii dificile. Nu a fost o cursă uşoară, mă aşteptam, poate, la o cursă mai uşoară.

(n.r: A cui a fost decizia să treci pe pneuri soft pentru că nu părea să fie pneul preferat? Cum au fost pneurile la final de cursă?) A fost o luptă, fără îndoială. Mă aşteptam ca softul să fie mai bun, dar ambele maşini Mercedes au fost foarte rapide, m-au pus sub presiune pe toată durata cursei. Am făcut o treabă bună astăzi. Fără îndoială avem de lucrat înainte de cursa principală”, a declarat Lando Norris după cursă.