Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare - Antena Sport

Englezii au făcut un nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Fundaşul de 23 de ani se pregăteşte să bifeze primele minute la Tottenham, după accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie.

Radu Drăguşin a suferit o accidentare la ligamentele încrucişate, în meciul cu Elfsborg din Europa League. Fundaşul român a fost operat şi a revenit în la antrenamentele lui Spurs la începutul lui septembrie.

Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin

Înaintea meciului dintre Tottenham şi Manchester United, din această etapă de Premier League, englezii au dezvăluit că Radu Drăguşin rămâne indisponibil pentru Thomas Frank. Aceştia au anunţat însă că fundaşul e aşteptat să revină pe teren după pauza echipelor naţionale, atunci când ar putea prinde primele minute după accidentare şi Dominic Solanke.

“Tottenham are în continuare o listă lungă de absenţe cu Archie Gray, Ben Davies, Kota Takai, Yves Bissouma, James Maddison, Dejan Kulusevski, Radu Drăguşin şi Dominic Solanke, ultimii doi fiind aşteptaţi să revină după pauza internaţională”, au notat cei de la spurs-web.com.

Totodată, jurnalistul englez Alasdair Gold, specializat pe tot ce se întâmplă la Tottenham, a anunţat că în această pauză internaţională care se apropie, Spurs va disputa un meci amical, prilej pentru Radu Drăguşin să bifeze primele minute pe teren după accidentarea teribilă suferită.