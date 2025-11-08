Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: "Arsenal joacă incredibil" - Antena Sport

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, recunoaşte că este “aproape imposibil” ca Arsenal Londra să fie oprită în acest moment, dar spune că titlurile nu se câştigă din luna noiembrie.

Arsenal este lider în Premier League cu 25 de puncte după 10 etape, City fiind pe locul 2 cu 19 puncte.

Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League

“Arsenal joacă incredibil, nu primeşte goluri, marchează, câştigă şi iar câştigă. Tot ce putem face este să învingem şi noi în partidele pe care le vom juca şi să ţinem aproape de londonezi. Ei au o prestaţie incredibilă în ultimele 2-3 sezoane, sunt tot mai aproape de titlu, fac o treabă extraordinară. Dar totuşi mai e drum lung, nu se câştigă titlurile din noiembrie”, a spus Guardiola.

Manchester City va avea un meci extrem de greu duminică seara, în etapa a 11-a din Premier League, acasă, cu Liverpool, campioana en-titre, în timp ce Arsenal va juca în deplasare cu nou-promovata Sunderland, sâmbătă seara.

Arsenal se va duela cu Sunderland în această etapă de Premier League. Formaţia lui Mikel Arteta nu a mai pierdut de la finalul lunii august, atunci când era învinsă de Liverpool, scor 0-1.