Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: "Arsenal joacă incredibil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: “Arsenal joacă incredibil”

Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: “Arsenal joacă incredibil”

Publicat: 8 noiembrie 2025, 13:07

Comentarii
Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League: Arsenal joacă incredibil

Pep Guardiola, la Manchester City/ Profimedia

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, recunoaşte că este “aproape imposibil” ca Arsenal Londra să fie oprită în acest moment, dar spune că titlurile nu se câştigă din luna noiembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arsenal este lider în Premier League cu 25 de puncte după 10 etape, City fiind pe locul 2 cu 19 puncte.

Pep Guardiola, mesaj ferm despre lupta la titlu din Premier League

“Arsenal joacă incredibil, nu primeşte goluri, marchează, câştigă şi iar câştigă. Tot ce putem face este să învingem şi noi în partidele pe care le vom juca şi să ţinem aproape de londonezi. Ei au o prestaţie incredibilă în ultimele 2-3 sezoane, sunt tot mai aproape de titlu, fac o treabă extraordinară. Dar totuşi mai e drum lung, nu se câştigă titlurile din noiembrie”, a spus Guardiola.

Manchester City va avea un meci extrem de greu duminică seara, în etapa a 11-a din Premier League, acasă, cu Liverpool, campioana en-titre, în timp ce Arsenal va juca în deplasare cu nou-promovata Sunderland, sâmbătă seara.

Arsenal se va duela cu Sunderland în această etapă de Premier League. Formaţia lui Mikel Arteta nu a mai pierdut de la finalul lunii august, atunci când era învinsă de Liverpool, scor 0-1.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Observator
Tradiţii şi obiceiuri de Sf. Mihail şi Gavril. Ce trebuie să evităm astăzi cu orice preţ
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
Fanatik.ro
Roman Abramovich, vizat de o investigație a englezilor. Ce s-a descoperit despre casele de lux ale fostului patron de la Chelsea
12:08
Mihai Stoica a numit cel mai inteligent fotbalist de la FCSB: “Ce să vezi? A început să le dea cu fotbalul în cap”
12:02
Englezii, nou anunţ despre revenirea lui Radu Drăguşin. Când ar putea bifa primele minute la Tottenham, după accidentare
11:43
FIFA a anunţat stadionul care va găzdui Finalissima! Unde va avea loc duelul Lamine Yamal – Lionel Messi
11:40
Dinamo – Csikszereda LIVE TEXT (17:30). “Câinii” lui Zeljko Kopic pot urca pe podium, cu o victorie. Echipele probabile
11:02
Valeriu Iftime, după prima înfrângere a Botoşaniului după 13 meciuri: “Am câștigat cumva, că ne-am bătut singuri”
10:56
Adrian Mutu a ales între FCSB şi Universitatea Craiova, după meciurile europene: “Fotbal şampanie”
Vezi toate știrile
1 VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 4 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 Costel Gâlcă, vești proaste înaintea meciului cu FC Argeș: „Nu poate reveni”
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență