Ar trebui Hamilton să se retragă? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

După sesiunea de calificări din Ungaria, când a ieșit din Q2, Lewis Hamilton s-a prezentat la interviuri ca o lămâie stoarsă. ”Poate că Ferrari ar trebui să schimbe pilotul” și ”Sunt inutil, absolut inutil” au fost cuvintele sale. După cursă, a dat de înțeles chiar că s-ar putea ca după vacanța de vară s-ar putea să nu revină.

Ar trebui Hamilton să se retragă?

După părerea mea, nu.

În primul rând, nu câștigi șapte titluri de campion mondial fiind un pilot mediocru. Indiferent de cât de bune au fost mașinile și motoarele cu care a obținut aceste performanțe, Hamilton e un mare pilot și asta s-a văzut mereu.

Bun, dar nu e cumva prea bătrân? Am abordat efectele trecerii de 40 de ani la sportivii de mare performanță în acest articol. Da, Alonso e chiar mai vârstnic decât Hamilton și rezistă cu succes în Formula 1, dar nu e neapărat un argument pro. Efectul îmbătrânirii e diferit la oameni. În plus, spaniolul nu e supus presiunii la Aston. Trebuie să-l depășească doar pe fiul patronului. Prin contrast, toți ochii au fost în 2025 pe Lewis, care îl are drept coechipier pe unul dintre cei mai buni piloți de F1, aflat la Ferrari din 2019.

Mai are motivație?

Mai are Lewis motivația necesară pentru a lupta pentru un titlul mondial? Un mare DA e răspunsul aici. Englezul a ”tras” de cei de la Ferrari să schimbe ceva în strategiile de cursă, deseori defectuoase, ori să încerce setări extreme. Rezultatele lui au fost sub așteptări, dar Lewis nu a dat niciun moment senzația de automulțumire. Dimpotrivă.