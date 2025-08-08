Ar trebui Hamilton să se retragă? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Închide meniul
Ar trebui Hamilton să se retragă? Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 8 august 2025, 11:06

Lewis Hamilton, în timpul Marelui Premiu al Ungariei / Profimedia

După sesiunea de calificări din Ungaria, când a ieșit din Q2, Lewis Hamilton s-a prezentat la interviuri ca o lămâie stoarsă. ”Poate că Ferrari ar trebui să schimbe pilotul” și ”Sunt inutil, absolut inutil” au fost cuvintele sale. După cursă, a dat de înțeles chiar că s-ar putea ca după vacanța de vară s-ar putea să nu revină.

Ar trebui Hamilton să se retragă?

După părerea mea, nu.

În primul rând, nu câștigi șapte titluri de campion mondial fiind un pilot mediocru. Indiferent de cât de bune au fost mașinile și motoarele cu care a obținut aceste performanțe, Hamilton e un mare pilot și asta s-a văzut mereu.

Bun, dar nu e cumva prea bătrân? Am abordat efectele trecerii de 40 de ani la sportivii de mare performanță în acest articol. Da, Alonso e chiar mai vârstnic decât Hamilton și rezistă cu succes în Formula 1, dar nu e neapărat un argument pro. Efectul îmbătrânirii e diferit la oameni. În plus, spaniolul nu e supus presiunii la Aston. Trebuie să-l depășească doar pe fiul patronului. Prin contrast, toți ochii au fost în 2025 pe Lewis, care îl are drept coechipier pe unul dintre cei mai buni piloți de F1, aflat la Ferrari din 2019.

Mai are motivație?

Mai are Lewis motivația necesară pentru a lupta pentru un titlul mondial? Un mare DA e răspunsul aici. Englezul a ”tras” de cei de la Ferrari să schimbe ceva în strategiile de cursă, deseori defectuoase, ori să încerce setări extreme. Rezultatele lui au fost sub așteptări, dar Lewis nu a dat niciun moment senzația de automulțumire. Dimpotrivă.

Pilotul britanic a fost nevoit să se adapteze unui monopost care nu se potrivește stilului său. Am dezvoltat aici subiectul. Felul lui de a pilota e mult mai adaptat funcționării motoarelor Mercedes, singurele cu care a avut de-a face în îndelungata sa carieră în F1. Lewis a fost nevoit să-și adapteze modul în care acționează accelerația, frânele și virarea.

Ce spun cifrele?

Să vedem cum stă Lewis în ”meciul” care contează cel mai mult: cel cu colegul de echipă. Monegascul a urcat de 5 ori pe podium și a obținut un pole, englezul a câștigat o cursă, cea de sprint din China, unde a luat și pole-ul. În 14 sesiuni de calificări ale curselor clasice, Leclerc are 10-4. La sprinturi, este 2-1 pentru Leclerc. Pare un scor drastic, dar, după cum analizează cei de la The Race, lucrurile trebuie puse în context. În Spania, Canada și Marea Britanie, a fost chiar mai rapid decât Leclerc. În calificările de sprint de la Spa, unde testa noua configurație de frânare, era pe același palier cu Charles, până când a ajuns în șicană. La fel și în Q1, la cursa clasică, sesiune din care a fost eliminat. Timpul lui de până atunci nu era mult mai slab decât cel al lui Leclerc. La fel, diferențele înregistrate în calificările de la Hungaroring nu au fost atât de mari. Lui Hamilton i-au lipsit doar 0,015 sutimi să intre în Q3.

Un alt punct de vedere

Depinde însă cum sunt privite aceste statistici.

Interesant e că pista de la Hungaroring, un circuit ”de pilot”, e una dintre favoritele lui Lewis. El a câștigat de opt ori cursa de lângă Budapesta. Știe fiecare centimetru de pătrat de asfalt de acolo. Cei de la PlanetF1 au analizat datele de telemetrie din Q2 de la Hungaroring. Ei reliefează ceva. În timpul antrenamentelor libere de vineri și sâmbătă, Leclerc a fost mai rapid în toate cele trei sesiuni, cu un avantaj de aproximativ trei-patru zecimi în tururile cele mai rapide. Diferențele nu au fost enorme, dar au fost constante.

Din păcate pentru Hamilton, acest decalaj a persistat și în primele două sesiuni de calificare. În Q2, diferența dintre Leclerc și Hamilton a fost de 0,247 secunde. Cea mai mare diferență s-a realizat în virajele 8-11. Astfel, englezul a rămas cu al 12-lea timp, în timp ce Charles a trecut în Q1. În respectiva sesiune, ajutat și de alți factori, cum ar fi schimbarea direcției și intensității vântului, Leclerc a realizat un timp extraordinar, luând singurul său pole din 2025.

În analiza citată mai sus, concluzia este: ”Un lucru e clar: responsabilitatea îi revine lui Hamilton, mai ales că am văzut cât de departe poate ajunge SF-25 sub comanda potrivită”.

Reacții diverse

Toto Wolff și Fred Vasseur l-au susținut pe Lewis prin declarațiile lor. Jean Alesi l-a criticat, spunând că Michael Schumacher, celălalt septuplu campion mondial, nu ar fi declarat niciodată așa ceva. Alții văd declarațiile lui Lewis într-un alt sens. Fostul pilot Christian Danner spune că, de fapt, propunerea ca Ferrari să schimbe pilotul era ironică. ”S-a prezentat într-o astfel de lumină proastă ca să comunice, de fapt, asta: «Băieți, dacă credeți că nu-mi dau seama ce se întâmplă, vă înșelați»”. Personal, nu subscriu acestei interpretări.

Voi ce spuneți? Ar trebui Hamilton să pună punct ilustrei sale cariere din Formula 1? A ajuns el la capătul puterilor?

