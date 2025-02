Ferrari – Hamilton, un mariaj fericit între stiluri? Verdictul lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Cea mai importantă întrebare a începutului de an este, după mine, “Ce va face Hamilton la Ferrari?”. Cred că toți ne întrebăm asta. Nu în fiecare an un septuplu campion mondial debutează la singura echipă care participă la competiție încă de la începuturile ei, din 1950. Mai mult, debutează alături – sau împotriva – unui coleg care e în Top 3 al celor mai buni piloți din Formula 1. Să mai adaug și faptul că “septuplul” merge pe 40 de anișori, în timp ce colegul are numai 27?