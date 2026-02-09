Aston Martin și-a lansat noul monopost pentru sezonul 2026 din F1. Imagini spectaculoase - Antena Sport

Formula 1 este la câteva zile distanță să revină cu noua stagiune prin testele de pre-sezon din Bahrain, iar fiecare echipă și-a prezentat noul monopost,

Update 21:20: A început evenimentul de lansare al monopostului Aston Martin.

Echipa din Silverstone care a încheiat sezonul trecut pe locul 7, cu 89 de puncte, este pe cale să își prezinte mașina cu care vrea să se lupte pentru noi obiective. Încă de când au avut loc testele din Barcelona, Aston Martin a ieșit în evidență și a fost lăudată inclusiv de persoanele din propriul garaj.

Monopostul britanicilor va fi pilotat de Fernando Alonso și de Lance Stroll, cei care au fost prezenți la echipă în ultimii ani. În funcție de cum se va descurca noua mașină, ibericul se va gândi ce obiective să își seteze pentru sezonul 2026, în care nu ar spune “nu” unui titlu cu numărul 3.