Home | Formula 1 | “Cea mai mare bucată de rahat pe care am pilotat-o”. Mesajul radio scos la iveală înainte de MP al Japoniei

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 11:05

Comentarii
Monopostul Aston Martin al lui Lance Stroll / Profimedia

Noul sezon din Formula 1 a început, iar monopostul care pare să aibă cele mai mari probleme este cel al lui Aston Martin. După ce rezultatele lui Fernando Alonso și Lance Stroll în primele două Grand Prix-uri au fost mediocre, a fost scos la iveală un mesaj radio pe care canadianul l-a transmis echipei sale în timpul calificărilor pentru cursa care a avut loc la Shanghai.

Marele Premiu al Chinei a fost marcat în principal de prima victorie a lui Kimi Antonelli în “Marele Circ”, însă au existat și alte narative care au căzut în plan secund. Una dintre ele se leagă de Aston Martin, care a avut din nou o prestație extrem de modestă cu ambele mașini, Alonso și Stroll abandonând cursa.

Momentul în care Lance Stroll a răbufnit la adresa mașinii Aston Martin

La peste o săptămâna de la evenimentul care a avut loc la Shanghai a apărut și un mesaj radio care indică frustrarea imensă a lui Lance Stroll cu privire la mașina sa. Potrivit marca.com, un dialog dintre canadian și echipa sa care până acum nu a fost publicat a ieșit la suprafață.

E cea mai mare bucată de rahat pe care am pilotat-o în toată viața mea“, a fost modul în care a răbufnit Stroll. Mesajul americanului a fost transmis în timpul calificărilor pentru cursa de duminică, unde a avut al 21-lea timp, singurul pilot mai slab decât el fiind Sergio Perez.

Totuși, Stroll și-a arătat și optimismul cu privire la monopostul Aston Martin care i-a făcut probleme și lui Fernando Alonso. Ibericul a transmis după Marele Premiu al Chinei că a avut momente în care nu ;i-a putut simți mâinile și picioarele din cauza vibrațiilor generate de motorul Honda.

Reclamă
Reclamă

N-am niciun dubiu că avem mult potențial. E o echipă plină de talent, Honda a câștigat patru din ultimele cinci titluri… Nu e ideal, dar continuăm să lucrăm“, a spus canadianul.

Acțiunea din Formula 1 continuă în această săptămână cu cea de-a treia etapă, mai exact Marele Premiu al Japoniei.

"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri"Situația este foarte gravă". Urmările crizei carburanților: concedieri și scumpiri
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Ce a picat la subiectul III
Observator
Simulare BAC 2026, subiecte la Matematică. Ce a picat la subiectul III
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
Fanatik.ro
Acuzații incredibile la adresa presupusului amant al iubitei lui Adrian Kreiner. Motivul pentru care o femeie i-a solicitat daune morale
12:47

Românul cu ofertă de la Galatasaray. Daniel Pancu confirmă: “Sunt șanse să plece”
12:16

Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă
12:13

Promisiunea uriaşă pe care Răzvan Marin le-a făcut-o românilor, înainte de barajul cu Turcia: “Toată lumea o să vadă”
11:54

Cristi Chivu a primit un “vot de încredere” în lupta pentru titlul din Italia: “Nu faci asta din noroc”
11:53

Când se vor disputa cele 4 meciuri din Liga Campionilor Asiei amânate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
11:51

Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
Vezi toate știrile
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 5 „Oh, Doamne…” Reacția lui Florin Niță când a văzut cine apără poarta României cu Turcia 6 Scandal înainte de meciul de baraj pentru Mondial: „A fost sabotaj, a făcut-o intenționat”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav