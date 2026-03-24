“Cea mai mare bucată de rahat pe care am pilotat-o”. Mesajul radio scos la iveală înainte de MP al Japoniei

Noul sezon din Formula 1 a început, iar monopostul care pare să aibă cele mai mari probleme este cel al lui Aston Martin. După ce rezultatele lui Fernando Alonso și Lance Stroll în primele două Grand Prix-uri au fost mediocre, a fost scos la iveală un mesaj radio pe care canadianul l-a transmis echipei sale în timpul calificărilor pentru cursa care a avut loc la Shanghai.

Marele Premiu al Chinei a fost marcat în principal de prima victorie a lui Kimi Antonelli în “Marele Circ”, însă au existat și alte narative care au căzut în plan secund. Una dintre ele se leagă de Aston Martin, care a avut din nou o prestație extrem de modestă cu ambele mașini, Alonso și Stroll abandonând cursa.

Momentul în care Lance Stroll a răbufnit la adresa mașinii Aston Martin

La peste o săptămâna de la evenimentul care a avut loc la Shanghai a apărut și un mesaj radio care indică frustrarea imensă a lui Lance Stroll cu privire la mașina sa. Potrivit marca.com, un dialog dintre canadian și echipa sa care până acum nu a fost publicat a ieșit la suprafață.

“E cea mai mare bucată de rahat pe care am pilotat-o în toată viața mea“, a fost modul în care a răbufnit Stroll. Mesajul americanului a fost transmis în timpul calificărilor pentru cursa de duminică, unde a avut al 21-lea timp, singurul pilot mai slab decât el fiind Sergio Perez.

Totuși, Stroll și-a arătat și optimismul cu privire la monopostul Aston Martin care i-a făcut probleme și lui Fernando Alonso. Ibericul a transmis după Marele Premiu al Chinei că a avut momente în care nu ;i-a putut simți mâinile și picioarele din cauza vibrațiilor generate de motorul Honda.