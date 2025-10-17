Charles Leclerc vrea pe podium cu Ferrari în Marele Premiu al Statelor Unite: "A trecut ceva timp" - Antena Sport

Închide meniul
Charles Leclerc vrea pe podium cu Ferrari în Marele Premiu al Statelor Unite: “A trecut ceva timp”

Publicat: 17 octombrie 2025, 13:14

Charles Leclerc/ Profimedia

Charles Leclerc visează la o clasare pe podium alături de Ferrari în Marele Premiu al Statelor Unite. Cursa de la Austin va fi duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 3 CNN şi live în AntenaPLAY.

Charles Leclerc a transmis că a trecut “ceva timp” de când Ferrari nu s-a mai clasat pe podium într-o cursă de Formula 1. Concret, monegascul a încheiat cursa din Belgia, de pe 27 iulie, pe locul al treilea, după piloţii McLaren.

De asemenea, Charles Leclerc a declarat că nu ascultă zvonurile create în jurul echipei şi este concentrat pe deplin pe ceea ce are de făcut. El a transmis că week-end-ul de la Austin, ţinând cont că se va desfăşura şi cursă de sprint, ar putea fi o şansă excelentă pentru Ferrari să urce pe podium.

“Când eşti în echipă, trebuie să ai încredere în proiect, pentru a putea da totul. Iubesc Ferrari şi mereu am fost extrem de recunoscător. Vreau să câştig în roşu, asta e prioritatea mea principală în acest moment.

Nu contează zgomotul din jurul nostru, nu ne concentrăm asupra lui. Suntem focusaţi pe ce trebuie să facem. Anul viitor va fi unul foarte important pentru că e o nouă eră şi trebuie să începem cu dreptul, abia aştept să fac asta.

Cred că avem aici o mare oportunitate să facem o treabă bună şi asta ne va ajuta în următorii patru ani.

(Cum te simţi înainte de ultimele şase curse?) Sunt pe deplin motivat. Când lucrurile nu merg aşa cum ne-am dori, suntem toţi foarte motivaţi să întoarcem situaţia. Nu avem vreun update despre care să spunem: ‘Ok, vom face un pas semnificativ’, dar dacă punem totul perfect cap la cap, în special într-un week-end cu cursă de sprint, poate fi o oportunitate. Sper să revenim pe podium, a trecut ceva timp“, a declarat Charles Leclerc, conform formula1.com, înaintea Marelui Premiu al Statelor Unite.

