Cine are mai multe șanse: Max sau Lando? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Ce spun site-urile de profil

Cei de la racingnews365.com văd astfel lucrurile: McLaren e favorită la Austin, Interlagos și Las Vegas, Red Bull în Mexic și Qatar. Pentru Abu Dhabi nu există o favorită certă, deși denivelările vor defavoriza probabil mașinile Red Bull. F1oversteer.com dă McLaren drept favorită la Austin, Mexic, Interlagos și Qatar. Motivul principal invocat: monopostul MCL38 se comportă mai bine în virajele de viteză medie și mare.

Într-o analiză, realizată însă la sfârșitul lunii august, cei de la The Race compară cele două team-uri la șase capitole. Cel din urmă este exact acesta, ce pistă convine cărei echipe. Concluzia lor: McLaren are Interlagos și Qatar, Red Bull are Mexic, în timp ce Austin, Las Vegas și Abu Dhabi sunt echilibrate. Celelalte capitole ale comparației sunt:

Cea mai rapidă mașină (calificări) – Red Bull.

Cea mai rapidă mașină (cursă) – McLaren.

Dezvoltare – McLaren.

Echipă de la standuri – Red Bull.

Pilotul numărul 2 – McLaren.

Ce spune analiza datelor

Au apărut deja aplicații care calculează și actualizează punctele în lupta pentru titlu, precum cel realizat de PlanetF1.

O prognoză interesantă despre cine are mai multe șanse la titlu bazată pe analiza datelor a fost realizată de Matias Rossi, citat de funoanalisitecnica.com. Acesta a realizat două modele probabilistice. Primul, cel global, e bazat pe rezultatele întregului sezon de până acum. Cel de-al doilea este bazat pe rezultatele ultimelor opt curse și arată tendința din ultimul timp. Această analiză nu oferă un anumit rezultat, ci mai degrabă atașează fiecărui eveniment o probabilitate, asemănătoare cotelor de la un pariu. Nu au fost luate în calcul rezultatele celor trei curse de sprint, toate câștigate de către Verstappen.

Rezultatele au fost astfel. Folosind modelul global, Verstappen ar termina sezonul cu mai multe puncte în 71-72% dintre simulări, iar Norris în 23-24%. În acest model, Lando are aproape 0% șanse să câștige titlul. Folosind modelul care arată tendința, Max ar obține cel mai mare punctaj în 4-5% dintre simulări, iar Lando în 76-77%. Totuși, olandezul ar avea șanse de 98-99% la titlu, iar Lando numai de 1-2%. În acest model, și Leclerc e luat în calcul, el obținând cel mai mare scor în 20% dintre simulări.

Nu mă pricep la analiza datelor, dar mi se pare că șansele lui Lando sunt aici totuși mult subevaluate. Cei de la F1DataAnalysis oferă un tablou mai interesant, consultând un agregator de cote al mai multor case de pariuri. Astfel, Max ar avea o probabilitate de a câștiga titlul individual de 57,8%, iar Red Bull pe cel la constructori de 7,9%. Lando Norris are 37,8%, dar șansele McLaren sunt 88,6%. Charles Leclerc e cotat cu 2,7%, în timp ce Ferrari are 3,3%.

Cine va „clipi” cel dintâi?

Cine are mai multe șanse la titlu? După mine, acest top al șanselor ar putea fi aruncat în aer de un potențial abandon al unuia dintre candidații la titlu. Dar mașina de siguranță nu și-a mai făcut deloc apariția de nouă curse, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mai bine de 20 de ani în F1. Alonso explica această acalmie prin faptul că piloții pilotează aceste mașini care folosesc efectul de sol doar la 90% din potențial. Acest mod de pilotaj este, spune spaniolul, mai eficient, paradoxal, decât dacă le-ar forța până la 100%.