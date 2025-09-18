România a coborât 3 locuri în clasamentul FIFA! Un nou lider după meciurile din septembrie - Antena Sport

Naţionala României a coborât trei locuri faţă de iulie şi ocupă poziţia a 51-a în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal (FIFA), publicat joi, după ce nu a reuşit să obţină nicio victorie în partidele din septembrie.

România a pierdut meciul amical cu Canada (0-3), la Bucureşti, remizând apoi în deplasare cu Cipru (2-2), în preliminariile Cupei Mondiale din 2022.

România a ajuns pe locul 51 în clasamentul FIFA! Spania, noul lider

Tricolorii nu au mai ocupat un loc aşa slab în ierarhia mondială din 22 decembrie 2022, când se aflau pe 52.

În vârful clasamentului s-au produs mai multe schimbări, Spania, campioana europeană en titre, fiind noul lider, graţie victoriilor reuşite în deplasare cu Bulgaria (3-0) şi Turcia (6-0). “La Roja” este lider mondial pentru prima oară din 2014, detronând campioana mondială en titre Argentina, care a coborât pe locul al treilea, după eşecul din Ecuador, în timp ce pe poziţia secundă a urcat vicecampioana mondială Franţa.

Canada, care a învins România şi Ţara Galilor (1-0) în meciuri amicale, ocupă cea mai bună poziţie din istoria sa, locul 26.