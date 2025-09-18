"Excepţionali!" Cristi Chivu, dat pe spate de jucătorii săi, după Ajax - Inter 0-2. Cine a fost remarcatul serii - Antena Sport

Cristi Chivu a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, după ce Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Ajax, în prima etapă a grupei principale UEFA Champions League. Finalista sezonului trecut a reuşit să treacă peste înfrângerea dramatică din weekend cu Juventus şi să înceapă cu dreptul noua ediţie a celei mai importante competiţii intercluburi.
Chivu a fost extrem de încântat de faptul că echipa sa a arătat maturitate şi că a dominat-o pe Ajax în cea mai mare parte a meciului, fără să îi lase pe “lăncieri” să îşi evidenţieze punctele forte.
Cristi Chivu şi-a lăudat jucătorii după Ajax – Inter 0-2: “Aceasta este Inter”
“Am arătat că suntem o echipă matură. Echipa a fost acolo, jucătorii au înţeles momentele, iar primul meci în Champions League a fost unul bun. În cea mai mare parte a meciului, echipa a fost în jumătatea lui Ajax, le-am anulat punctele forte şi nu ne-am creat singuri probleme.
Aceasta este Inter. O echipă cu experienţă, cu caracter şi cu o dorinţă de a reveni după o perioadă negativă. Trebuie să le dăm credit acestor jucători excepţionali”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.
Chivu a avut şi un remarcat. Pio Esposito, tânărul de 20 de ani pe care antrenorul român îl cunoaşte încă de pe vremea când o antrena pe Inter Primavera, l-a impresionat pe Chivu:
“Esposito este un jucător adevărat. Modul în care se antrenează, cum s-a adapatat şi tot ce face, merită toate laudele. În primul lui meci de Champions League, la vârsta lui, a făcut un meci grozav.
De la început, am spus că am patru atacanți puternici care dau totul pentru această echipă. Când un atacant marchează, se distrează, dar Pio merită toate laudele astăzi pentru că a menținut aceeași intensitate timp de 90 de minute. Sunt, de asemenea, mulțumit de intrarea lui Bonny și de cele două goluri ale lui Thuram”, a mai spus Cristi Chivu, după victoria cu Ajax.
