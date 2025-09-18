"Excepţionali!" Cristi Chivu, dat pe spate de jucătorii săi, după Ajax - Inter 0-2. Cine a fost remarcatul serii - Antena Sport

Cristi Chivu a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi, după ce Inter a câştigat cu 2-0 meciul de pe terenul lui Ajax, în prima etapă a grupei principale UEFA Champions League. Finalista sezonului trecut a reuşit să treacă peste înfrângerea dramatică din weekend cu Juventus şi să înceapă cu dreptul noua ediţie a celei mai importante competiţii intercluburi.

Chivu a fost extrem de încântat de faptul că echipa sa a arătat maturitate şi că a dominat-o pe Ajax în cea mai mare parte a meciului, fără să îi lase pe “lăncieri” să îşi evidenţieze punctele forte.

Cristi Chivu şi-a lăudat jucătorii după Ajax – Inter 0-2: “Aceasta este Inter”

“Am arătat că suntem o echipă matură. Echipa a fost acolo, jucătorii au înţeles momentele, iar primul meci în Champions League a fost unul bun. În cea mai mare parte a meciului, echipa a fost în jumătatea lui Ajax, le-am anulat punctele forte şi nu ne-am creat singuri probleme.

Aceasta este Inter. O echipă cu experienţă, cu caracter şi cu o dorinţă de a reveni după o perioadă negativă. Trebuie să le dăm credit acestor jucători excepţionali”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Chivu a avut şi un remarcat. Pio Esposito, tânărul de 20 de ani pe care antrenorul român îl cunoaşte încă de pe vremea când o antrena pe Inter Primavera, l-a impresionat pe Chivu: