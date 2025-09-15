Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului - Antena Sport

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Oficialii din Gruia vor intra într-o şedinţă de urgenţă în care se va discuta şi posibila plecare a italianului, care şi-a început recent al treilea mandat pe banca clujenilor.

CFR Cluj a remizat cu Metaloglobus, în etapa a noua a Ligii 1, scor 1-1. Clujenii au rămas în subsolul clasamentului, fiind pe locul 13, cu şapte puncte.

Oficialii de la CFR Cluj sunt extrem de nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă la echipă. Formaţia din Gruia a avut un start dezastruos de sezon şi rezultatele extrem de modeste continuă.

Andrea Mandorlini nu a reuşit să redreseze situaţia de la echipă, după plecarea lui Dan Petrescu. Acesta i-ar fi surprins pe jucători înaintea partidei cu Metaloglobus, dat fiind faptul că a schimbat pe ultima sută de metri primul 11.

“A anunțat o altă echipă decât cea pe care o încercase toată săptămâna! Cei care se așteptau să fie titulari au rămas pe bancă… Nu mai înțelegem nimic”, au transmis surse din cadrul clubului, conform gsp.ro.