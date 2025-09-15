Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului - Antena Sport

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Oficialii din Gruia vor intra într-o şedinţă de urgenţă în care se va discuta şi posibila plecare a italianului, care şi-a început recent al treilea mandat pe banca clujenilor.
CFR Cluj a remizat cu Metaloglobus, în etapa a noua a Ligii 1, scor 1-1. Clujenii au rămas în subsolul clasamentului, fiind pe locul 13, cu şapte puncte.
Oficialii de la CFR Cluj sunt extrem de nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă la echipă. Formaţia din Gruia a avut un start dezastruos de sezon şi rezultatele extrem de modeste continuă.
Andrea Mandorlini nu a reuşit să redreseze situaţia de la echipă, după plecarea lui Dan Petrescu. Acesta i-ar fi surprins pe jucători înaintea partidei cu Metaloglobus, dat fiind faptul că a schimbat pe ultima sută de metri primul 11.
“A anunțat o altă echipă decât cea pe care o încercase toată săptămâna! Cei care se așteptau să fie titulari au rămas pe bancă… Nu mai înțelegem nimic”, au transmis surse din cadrul clubului, conform gsp.ro.
Ţinând cont de haosul de la echipă, Andrea Mandorlini ar avea zilele numărate pe banca clujenilor. Pe lista cu posibili înlocuitori se află Daniel Pancu, liber de contract din vară după plecarea de la naţionala U21, Adrian Mutu, fără contract din martie după despărţirea de Petrolul, Cristiano Bergodi, liber din aprilie 2024, de când a plecat de la Rapid, şi Cosmin Contra, care s-a despărţit de Al Kholood după nici măcar o lună de la prezentarea oficială.
CFR Cluj a ratat şi calificarea în grupa de Conference League, după ce a fost eliminată de Hacken în play-off. După meciul tur, pierdut de clujeni cu scorul de 2-7, Dan Petrescu şi-a dat demisia, urmând ca atunci să fie preluată echipa de Andrea Mandorlini.
