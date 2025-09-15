Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului

Publicat: 15 septembrie 2025, 13:09

Comentarii
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului

Andrea Mandorlini / Profimedia

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Oficialii din Gruia vor intra într-o şedinţă de urgenţă în care se va discuta şi posibila plecare a italianului, care şi-a început recent al treilea mandat pe banca clujenilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a remizat cu Metaloglobus, în etapa a noua a Ligii 1, scor 1-1. Clujenii au rămas în subsolul clasamentului, fiind pe locul 13, cu şapte puncte.

Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj

Oficialii de la CFR Cluj sunt extrem de nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă la echipă. Formaţia din Gruia a avut un start dezastruos de sezon şi rezultatele extrem de modeste continuă.

Andrea Mandorlini nu a reuşit să redreseze situaţia de la echipă, după plecarea lui Dan Petrescu. Acesta i-ar fi surprins pe jucători înaintea partidei cu Metaloglobus, dat fiind faptul că a schimbat pe ultima sută de metri primul 11.

“A anunțat o altă echipă decât cea pe care o încercase toată săptămâna! Cei care se așteptau să fie titulari au rămas pe bancă… Nu mai înțelegem nimic”, au transmis surse din cadrul clubului, conform gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Ţinând cont de haosul de la echipă, Andrea Mandorlini ar avea zilele numărate pe banca clujenilor. Pe lista cu posibili înlocuitori se află Daniel Pancu, liber de contract din vară după plecarea de la naţionala U21, Adrian Mutu, fără contract din martie după despărţirea de Petrolul, Cristiano Bergodi, liber din aprilie 2024, de când a plecat de la Rapid, şi Cosmin Contra, care s-a despărţit de Al Kholood după nici măcar o lună de la prezentarea oficială.

CFR Cluj a ratat şi calificarea în grupa de Conference League, după ce a fost eliminată de Hacken în play-off. După meciul tur, pierdut de clujeni cu scorul de 2-7, Dan Petrescu şi-a dat demisia, urmând ca atunci să fie preluată echipa de Andrea Mandorlini.

Salariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplăSalariul în România vs. Polonia, în ultimii 5 ani. Guda: Au o economie aproape triplă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Observator
Bătaie generală în centrul oraşului Galați, după ce două fete de 13 și 15 ani s-au luat la pumni și picioare
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
15:44
Ce îl aşteaptă pe Ianis Hagi la Alanyaspor! Dezvăluirile făcute de Bogdan Stancu
15:34
Neluţu Varga, anunţ despre viitorul lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj. Ce a spus despre noile transferuri
15:20
România, învinsă şi de Olanda la Campionatul Mondial de volei din Filipine
15:04
VideoCe a făcut Ştefan Baiaram, la scurt timp după ce i-a provocat o criză de nervi lui Mirel Rădoi
14:13
Cristi Balaj vrea să-şi dea demisia de la CFR Cluj: “E frustrant! O să am o discuţie cu domnul Varga”
14:06
Petrolul – Dinamo LIVE TEXT, 21:00. “Câinii”, fără eşec de cinci etape. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la FCSB după egalul cu Csikszereda: “Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal” 3 “Nu mai ştiu cu cine să joc” Gigi Becali anunţă un transfer după Csikszereda – FCSB 1-1: “Asta ne trebuie” 4 Ce a făcut Vlad Chiricheş imediat după Csikszereda – FCSB 1-1 5 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 6 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena