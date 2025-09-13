Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus - Inter - Antena Sport

Cristi Chivu este în faţa primului său mare meci pe banca lui Inter. Sâmbătă, nerrazurri merg la Torino, pentru meciul cu Juventus, din etapa a treia a sezonului din Serie A. Un adevărat test pentru cei doi antrenori străini, potrivit specialiştilor din Italia.
Dacă Igor Tudor a ajuns la Juventus în primăvara acestui an şi şi-a prelungit contractul în luna iunie până în 2027, Cristi Chivu a preluat-o pe Inter vara aceasta, înaintea Campionatului Mondial al Cluburilor.
Cristi Chivu şi Igor Tudor, primii antrenori străini la un Juventus – Inter în ultimii 51 de ani
Înaintea acestui meci, italienii au descoperit un lucru interesant. Pentru prima oară în ultimii 51 de ani, la un meci direct, Juventus şi Inter au pe bancă antrenori străini.
În 1974, pe banca lui Juventus se afla cehoslovacul Cestmir Vycpalek, în timp ce Inter era pregătită de argentinianul Helenio Herrera. Meciul respectiv a fost câştigat de echipa lui Vycpalek, cu 2-0, dar “nimic nu mai e la fel sau măcar asemănător”, aşa cum au scris cei de la corrieredellosport.it, înaintea acestui meci.
“Totul s-a schimbat, cu excepţia faptului că un Juventus – Inter poate fi un meci normal”, au mai scris italienii.
După primele două etape, Juventus este pe locul 2, la egalitate cu Napoli, graţie victoriilor cu Parma şi Genoa, meciuri câştigate fără să primească gol. De partea cealaltă, Interul lui Chivu a câştigat meciul din prima etapă cu Torino, scor 5-0, dar finalista Ligii Campionilor a fost readusă cu picioarele pe pământ o etapă mai târziu, când a pierdut duelul de pe teren propriu cu Udinese, scor 1-2.
Sezonul trecut, Inter nu a reuşit să o învingă pe Juventus. În tur, în luna octombrie a anului trecut, la Milano, cele două echipe au încheiat la egalitate, într-un incredibil 4-4. În luna februarie, la Torino, “Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat de Francisco Conceicao.
