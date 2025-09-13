Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus - Inter - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter

Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter

Alex Masgras Publicat: 13 septembrie 2025, 9:02

Comentarii
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu este în faţa primului său mare meci pe banca lui Inter. Sâmbătă, nerrazurri merg la Torino, pentru meciul cu Juventus, din etapa a treia a sezonului din Serie A. Un adevărat test pentru cei doi antrenori străini, potrivit specialiştilor din Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă Igor Tudor a ajuns la Juventus în primăvara acestui an şi şi-a prelungit contractul în luna iunie până în 2027, Cristi Chivu a preluat-o pe Inter vara aceasta, înaintea Campionatului Mondial al Cluburilor.

Cristi Chivu şi Igor Tudor, primii antrenori străini la un Juventus – Inter în ultimii 51 de ani

Înaintea acestui meci, italienii au descoperit un lucru interesant. Pentru prima oară în ultimii 51 de ani, la un meci direct, Juventus şi Inter au pe bancă antrenori străini.

În 1974, pe banca lui Juventus se afla cehoslovacul Cestmir Vycpalek, în timp ce Inter era pregătită de argentinianul Helenio Herrera. Meciul respectiv a fost câştigat de echipa lui Vycpalek, cu 2-0, dar “nimic nu mai e la fel sau măcar asemănător”, aşa cum au scris cei de la corrieredellosport.it, înaintea acestui meci.

Reclamă
Reclamă

“Totul s-a schimbat, cu excepţia faptului că un Juventus – Inter poate fi un meci normal”, au mai scris italienii.

După primele două etape, Juventus este pe locul 2, la egalitate cu Napoli, graţie victoriilor cu Parma şi Genoa, meciuri câştigate fără să primească gol. De partea cealaltă, Interul lui Chivu a câştigat meciul din prima etapă cu Torino, scor 5-0, dar finalista Ligii Campionilor a fost readusă cu picioarele pe pământ o etapă mai târziu, când a pierdut duelul de pe teren propriu cu Udinese, scor 1-2.

Sezonul trecut, Inter nu a reuşit să o învingă pe Juventus. În tur, în luna octombrie a anului trecut, la Milano, cele două echipe au încheiat la egalitate, într-un incredibil 4-4. În luna februarie, la Torino, “Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 1-0, graţie unui gol marcat de Francisco Conceicao.

Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banalŢara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Observator
Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
Fanatik.ro
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
10:34
FotoAccidentare horror a fostului dinamovist Josue Homawoo în secunda 8: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”
10:20
România a câştigat două medalii de bronz la Campionatele Mondiale de Starturi la Bob şi Skeleton
10:03
Decizia luată de Csikszereda, înaintea meciului cu FCSB
10:02
Fotbalistul care şi-a schimbat Federaţia şi poate evolua pentru naţionala României: “Îşi doreşte”
9:11
Tricolorul criticat de Adrian Mutu după rezultatul ruşinos al naţionalei din Cipru: “L-am supraevaluat”
8:27
Victor Angelescu a răbufnit după U Cluj – Rapid 0-0 şi acuză: “Nu suntem doriţi! Poate deranjez la federaţie”
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 2 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 3 Lovitură uriașă pentru un jucător de la FCSB! Mihai Stoica a făcut anunțul: “Stă un an!” 4 Marius Șumudică, salariu „extraterestru” la noua echipă! Va antrena doi români 5 Zeljko Kopic laudă la scenă deschisă cel mai nou transfer al lui Dinamo: “A reușit să facă asta” 6 Probleme la FCSB. Cât poate lipsi Adrian Şut, după ce s-a accidentat la naţională: “Verdictul e crimă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic