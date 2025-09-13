Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus - Inter - Antena Sport

Cristi Chivu este în faţa primului său mare meci pe banca lui Inter. Sâmbătă, nerrazurri merg la Torino, pentru meciul cu Juventus, din etapa a treia a sezonului din Serie A. Un adevărat test pentru cei doi antrenori străini, potrivit specialiştilor din Italia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă Igor Tudor a ajuns la Juventus în primăvara acestui an şi şi-a prelungit contractul în luna iunie până în 2027, Cristi Chivu a preluat-o pe Inter vara aceasta, înaintea Campionatului Mondial al Cluburilor.

Cristi Chivu şi Igor Tudor, primii antrenori străini la un Juventus – Inter în ultimii 51 de ani

Înaintea acestui meci, italienii au descoperit un lucru interesant. Pentru prima oară în ultimii 51 de ani, la un meci direct, Juventus şi Inter au pe bancă antrenori străini.

În 1974, pe banca lui Juventus se afla cehoslovacul Cestmir Vycpalek, în timp ce Inter era pregătită de argentinianul Helenio Herrera. Meciul respectiv a fost câştigat de echipa lui Vycpalek, cu 2-0, dar “nimic nu mai e la fel sau măcar asemănător”, aşa cum au scris cei de la corrieredellosport.it, înaintea acestui meci.