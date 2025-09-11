Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României - Antena Sport

România mai are şanse 0.1% de a ajunge direct la World Cup 2026, iar multe voci din fotbalul nostru i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu. În cazul în care selecţionerul de 80 de ani va lua această decizie, conducerea FRF va avea o misiune dificilă de a-i găsi înlocuitor într-un timp foarte scurt.

Chiar dacă numele lui Gică Hagi a fost pronunţat ca fiind cel mai aproape de a prelua naţionala dacă Il Luce va pleca, surpriza vine din vestiarul României, care şi-ar dori o variantă pe care FRF ar accepta-o cu braţele deschise.

Jucătorii României îl vor înapoi pe Edi Iordănescu

Conform surselor Antena Sport, jucătorii îl vor înapoi pe Edi Iordănescu, alături de care tricolorii au obţinut cele mai bune performanţe din ultimii ani, o calificare la EURO 2024, de pe locul 1 din grupa din preliminarii, şi o prezenţă în optimile competiţiei.

Motivul pentru care fotbaliştii şi-ar dori o revenire spectaculoasă a antrenorului de 47 de ani de la Legia este legat de grupul unit pe care Edi reuşise să-l formeze la naţională, unul care acum nu mai există.

Cei din conducerea FRF l-ar vrea şi ei pe Iordănescu, fiind conştienţi că ar fi cel mai în măsură să sune adunarea într-un timp atât de scurt, pentru a avea şanse de a ajunge la World Cup, în urma barajului din Nations League.