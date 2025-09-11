Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României - Antena Sport

Închide meniul
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României

Publicat: 11 septembrie 2025, 8:42

Jucătorii României sărbătoresc marcarea unui gol - Sport Pictures

România mai are şanse 0.1% de a ajunge direct la World Cup 2026, iar multe voci din fotbalul nostru i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu. În cazul în care selecţionerul de 80 de ani va lua această decizie, conducerea FRF va avea o misiune dificilă de a-i găsi înlocuitor într-un timp foarte scurt.

Chiar dacă numele lui Gică Hagi a fost pronunţat ca fiind cel mai aproape de a prelua naţionala dacă Il Luce va pleca, surpriza vine din vestiarul României, care şi-ar dori o variantă pe care FRF ar accepta-o cu braţele deschise.

Jucătorii României îl vor înapoi pe Edi Iordănescu

Conform surselor Antena Sport, jucătorii îl vor înapoi pe Edi Iordănescu, alături de care tricolorii au obţinut cele mai bune performanţe din ultimii ani, o calificare la EURO 2024, de pe locul 1 din grupa din preliminarii, şi o prezenţă în optimile competiţiei.

Motivul pentru care fotbaliştii şi-ar dori o revenire spectaculoasă a antrenorului de 47 de ani de la Legia este legat de grupul unit pe care Edi reuşise să-l formeze la naţională, unul care acum nu mai există.

Cei din conducerea FRF l-ar vrea şi ei pe Iordănescu, fiind conştienţi că ar fi cel mai în măsură să sune adunarea într-un timp atât de scurt, pentru a avea şanse de a ajunge la World Cup, în urma barajului din Nations League.

Înainte de a-l convinge pe Edi Iordănescu să revină la naţionala de care s-a despărţit în vara lui 2024, FRF trebuie să plătească 400.000 de euro către Legia, clauza care îi permite lui Edi să plece în orice moment de la clubul polonez.

Edi Iordănescu, mesaj pentru tricolori

Iordănescu a continuat să fie alături de România, ca suporter, şi a postat chiar şi un mesaj de încurajare înainte de rezultatul ruşinos din Cipru, 2-2.

“Victorie cu Cipru este tot ce contează !! Acum 3 puncte, iar în octombrie cu 55.000 de romăni pe National Arena, România poate cu siguranţă învinge Austria !! HAI ROMANIA”, a scris fostul selecţioner pe contul personal de Facebook.

Calculele lui Edi Iordănescu nu s-au adeverit, iar după primele cinci meciuri disputate de România în Grupa H, suntem pe locul 3, la cinci puncte diferenţă de Austria şi Bosnia, echipa lui Rangnick având şi o partidă în minus jucată.

