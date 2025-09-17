Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol - Antena Sport

Charles Leclerc poate atinge o bornă remarcabilă în monopostul Ferrari și să egaleze astfel un record care este deținut în prezent doar de Michael Schumacher alături de “calul cabrat”. Totul depinde de cum se va descurca monegascul în calificările de pe circuitul din Baku.

Marele Premiu al Azerbaidjanului are loc în acest weekend și urmează să fie transmis exclusiv în universul Antena.

Charles Leclerc, posibil record de pole-uri

În țara de la Marea Caspică, Charles Leclerc ar putea egala recordul pentru pole-position-uri consecutive la un Grand Prix într-un monopost Ferrari, care în prezent îi aparține legendarului Michael Schumacher. Până acum, monegascul a legat patru astfel de performanțe între 2021 și 2024 în Azerbaidjan.

De cealaltă parte, neamțul a atins de două ori cinci victorii consecutive în calificările unui Mare Premiu, respectiv în Japonia între 1998 și 2002, dar și la Barcelona între 2000 și 2004. Dacă Schumacher deține recordul în raport cu monopostul Ferrari, la nivel general cea mai bună performanță de acest fel îi aparține lui Ayrton Senna, care a legat șapte pole-uri consecutive la Imola, între 1985 și 1991.

Leclerc are și un asterisc în privința pole-urilor sale din Azerbaidjan, pentru că între 2021 și 2024 a obținut unul și înainte de cursa de sprint din 2023, însă acela nu se ia în calcul, motiv pentru care nu se poate spune despre monegasc că are deja cinci. Cu toate acestea, Michael Schumacher ar putea să nu mai fie singurul care să dețină recordul în garajul de la Maranello.