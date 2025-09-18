Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză - Antena Sport

Închide meniul
Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză

Publicat: 18 septembrie 2025, 12:06

Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză

Sorana Cirstea / Profimedia

Iga Swiatek a învins-o pe Sorana Cîrstea, în turul 2 de la Seul. Poloneza s-a impus în faţa româncei cu 6-3, 6-2, după o oră şi 34 de minute de joc.

Aceasta a fost a şasea înfrângere la rând în faţa polonezei pentru Sorana Cîrstea. Singurul set câştigat în aceste întâlniri a venit tocmai în 2022, la Australian Open, la prima întâlnire directă.

Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE

3-6, 2-6: Iga Swiatek a învins-o pe Sorana Cîrstea şi s-a calificat în turul secund de la Seul.

3-6, 2-5: Swiatek este la un singur game de victorie.

3-6, 1-4: Rămâne diferenţa de trei game-uri pentru a doua jucătoare a lumii în setul secund.

3-6, 0-3: Început foarte bun şi de set secund pentru poloneză. Ea şi-a consolidat break-ul obţinut în game-ul al doilea.

3-6: Iga Swiatek a câştigat primul set după 50 de minute de joc.

3-5: Sorana Cîrstea recuperează încă un break şi rămâne în set.

2-5: Iga Swiatek va servi pentru set după pauză.

1-3: Replică bună din partea Soranei. Românca a recuperat un break.

0-3: Poloneza a reuşit şi al doilea break în debutul partidei.

0-1: Iga Swiatek a început meciule xcelent, cu un break.

Update 10:27: A început meciul cu Sorana Cîrstea la serviciu.

Update 10:23: Jucătoarele au ieşit la încălzire. Sorana Cîrstea va servi prima.

Ultimul meci dintre cele două a avut loc în urmă cu mai bine de o lună. În optimile de la Cincinnati, Iga Swiatek s-a impus cu 6-4, 6-3. În ceea ce o priveşte pe poloneză, numărul 2 WTA nu a jucat în primul tur de la Seul.

