Sorana Cîrstea a fost învinsă de Iga Swiatek, în turul 2 de la Seul. Victorie categorică pentru poloneză - Antena Sport

Iga Swiatek a învins-o pe Sorana Cîrstea, în turul 2 de la Seul. Poloneza s-a impus în faţa româncei cu 6-3, 6-2, după o oră şi 34 de minute de joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta a fost a şasea înfrângere la rând în faţa polonezei pentru Sorana Cîrstea. Singurul set câştigat în aceste întâlniri a venit tocmai în 2022, la Australian Open, la prima întâlnire directă.

Sorana Cîrstea – Iga Swiatek LIVE SCORE

3-6, 2-6: Iga Swiatek a învins-o pe Sorana Cîrstea şi s-a calificat în turul secund de la Seul.

3-6, 2-5: Swiatek este la un singur game de victorie.

3-6, 1-4: Rămâne diferenţa de trei game-uri pentru a doua jucătoare a lumii în setul secund.