Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor - Antena Sport

Cristi Chivu a câștigat la debutul său în UCL pe banca lui Inter, după ce a învins-o pe Ajax cu scorul de 2-0. După partida de pe Johan Cruyff Arena, italienii de la Tutto Mercato Web s-au mișcat repede și au afișat notele jucătorilor, dar și ale antrenorilor.
Astfel, antrenorul român și-a aflat și el calificativul.
Cristi Chivu a primit nota 7 de la italieni
Tehnicianul român a primit și o scurtă caracterizare din partea jurnaliștilor din Italia, care au asemănat victoria sa cu o patură de Linus, aluzie la confortul oferit de succesul din Olanda.
“O pătură de Linus, iar echipa a reușit să câștige la debutul în cupele europene din acest sezon. Interul său a jucat puțin spre nimic în prima jumătate de oră, după care s-a “deblocat” grație acestor faze fixe care rămân o marcă înregistrată de la predecesorul său.
Va avea timp să își impună ideile, pentru o noapte, doar rezultatul a contat. Performanța cu siguranță nu a fost de ignorat“, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.
