Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

După un weekend liber, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, care va avea loc în perioada 19-21 septembrie, pe circuitul stradal de la Baku. Piloţii vin după cursa de la Monza, acolo unde Max Verstappen s-a impus pentru a treia oară în cariera sa.

În Azerbaidjan vom avea parte de un weekend obişnuit, cu trei sesiuni de antrenamente, calificări şi cursa, care va fi duminică, de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului

Acţiunea de la Baku începe însă vineri, de la ora 11:30, atunci când va avea loc prima sesiune de antrenamente, urmând ca FP2 să înceapă la ora 15:00. Sâmbătă, de la ora 11:30, va avea loc ultima sesiune de antrenamente.

Tot sâmbătă, dar de la ora 14:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările. Duminică, de la ora 13:45, va avea loc cursa, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Prima cursă de pe circuitul stradal de la Baku a avut loc în 2016, sub numele de Marele Premiu al Europei. Un an mai târziu a avut loc primul Mare Premiu al Azerbaidjanului, care s-a desfăşurat în fiecare an de atunci.