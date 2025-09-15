Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului. Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) - Antena Sport

După un weekend liber, Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, care va avea loc în perioada 19-21 septembrie, pe circuitul stradal de la Baku. Piloţii vin după cursa de la Monza, acolo unde Max Verstappen s-a impus pentru a treia oară în cariera sa.
În Azerbaidjan vom avea parte de un weekend obişnuit, cu trei sesiuni de antrenamente, calificări şi cursa, care va fi duminică, de la ora 13:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Programul complet al Marelui Premiu al Azerbaidjanului
Acţiunea de la Baku începe însă vineri, de la ora 11:30, atunci când va avea loc prima sesiune de antrenamente, urmând ca FP2 să înceapă la ora 15:00. Sâmbătă, de la ora 11:30, va avea loc ultima sesiune de antrenamente.
Tot sâmbătă, dar de la ora 14:45, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, vor avea loc calificările. Duminică, de la ora 13:45, va avea loc cursa, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Prima cursă de pe circuitul stradal de la Baku a avut loc în 2016, sub numele de Marele Premiu al Europei. Un an mai târziu a avut loc primul Mare Premiu al Azerbaidjanului, care s-a desfăşurat în fiecare an de atunci.
Cu o lungime de 6 km şi 3 metri, circuitul de la Baku trebuie parcurs de 51 de ori în timpul cursei. Cel mai rapid tur de la Baku a fost stabilit de Charles Leclerc, în 2019, atunci când a fost cronometrat cu timpul de 1:43.009.
În urmă cu un an, Oscar Piastri a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. El a fost urmat pe podium de Charles Leclerc şi de George Russell.
Programul Marelui Premiu al Azerbaidjanului
Vineri
- 11:30: Prima sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
- 15:00: A doua sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
Sâmbătă
- 11:30: A treia sesiune de antrenamente (AntenaPLAY)
- 14:45: Calificări (Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
Duminică
- 13:45: Cursa (Antena 1 şi AntenaPLAY)
De asemenea, la Baku este weekend şi de Formula 2. Toate antrenamentele, calificările şi cursele sunt LIVE în AntenaPLAY:
Vineri
- 09:00: Antrenament
- 13:00: Calificări
Sâmbătă
- 13:15: Cursa de sprint
Duminică
- 10:00 Cursa
