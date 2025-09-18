Reacţia lui Arne Slot după eliminarea lui Diego Simeone din prelungirile meciului Liverpool - Atletico 3-2 - Antena Sport

Diego Simeone a făcut din nou scandal şi a fost eliminat la finalul partidei Liverpool – Atletico 3-2, una în care echipa sa a fost condusă cu 2-0 din minutul 6, a egalat şi s-a văzut învinsă în prelungiri după golul lui Van Dijk.

Antrenorul spaniolilor a fost un car de nervi după golul olandezului şi s-a dus direct la arbitrul Maurizio Mariani, căruia i-a reproşat că a fost înjurat de fanii cormoranilor aflaţi în spatele băncii de rezerve.

Reacţia lui Arne Slot după eliminarea lui Diego Simeone

”Simeone? E greu de răspuns, pentru că nu știu ce s-a întâmplat. E imposibil pentru mine să spun ceva, dar dacă reacționez, știu ce va scrie presa spaniolă despre mine.

E mai bine să vorbim despre meci, despre reveniri grozave, despre goluri, despre un meci grozav pentru fanii lui Liverpool și Atletico. Cred că titlurile ar trebui să fie despre fotbal și nu despre un incident după golul de 3-2.”, a spus Slot, citat de marca.com.

Simeone, înjurat tot meciul

Simeone a urmărit finalul de meci din tribună şi a recunoscut că ar fi trebuit să reziste în faţa injuriilor aduse de fanii englezi.