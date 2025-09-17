Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului - Antena Sport

În acest weekend se va disputa Marele Premiu al Azerbaijanului. Circuitul din Baku e mai degrabă o pistă de încercare pentru Formula 1. Reprezintă o îmbinare de două zone extrem de diferite, din toate punctele de vedere.

De obicei, echipele caută aici un compromis între o setare cu apăsare redusă la sol, pentru secțiunile de viteză, și una cu apăsare mare, pentru zona virajată. E genul de traseu unde Verstappen, învingător la Monza, poate găsi un interval de performanță inaccesibil altor piloți.

Viteză sau apăsare la sol?

Aici există cea mai lungă linie dreaptă din calendar, lungă de 2,2 kilometri. Această distanță reprezintă mai mult de o treime din lungimea unui tur, care are 6 kilometri. Cam jumătate dintre virajele traseului sunt în unghi drept.

O mare problemă la Baku e variația de temperatură a pneurilor. Gândiți-vă cum e să treci din pasaje de viteză mică și medie, în virajul cu numărul 16, apoi ”blană” până în primul viraj. De-a lungul acestei linii drept – virajele cu numerele 17 – 20 sunt foarte largi, aproape că nu merită acest nume -, anvelopele de pe puntea din față se răcesc cu 40 de grade Celsius. Gândiți-vă cum acționează frânele pe o roată fierbinte, care, după câteva secunde, își coboară temperatura cu 40 de grade.

Accidente cu sacul

Câte variabile, câte necunoscute, câți factori de risc sunt pe această pistă! Practic, nu există un colț de circuit care să nu spună povestea unui accident.