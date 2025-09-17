Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului - Antena Sport

Home | Formula 1 | Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului

Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului

Publicat: 17 septembrie 2025, 8:00

Comentarii
Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului

Marele Premiu din Azerbaidjan / Getty Images

În acest weekend se va disputa Marele Premiu al Azerbaijanului. Circuitul din Baku e mai degrabă o pistă de încercare pentru Formula 1. Reprezintă o îmbinare de două zone extrem de diferite, din toate punctele de vedere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De obicei, echipele caută aici un compromis între o setare cu apăsare redusă la sol, pentru secțiunile de viteză, și una cu apăsare mare, pentru zona virajată. E genul de traseu unde Verstappen, învingător la Monza, poate găsi un interval de performanță inaccesibil altor piloți.

Viteză sau apăsare la sol?

Aici există cea mai lungă linie dreaptă din calendar, lungă de 2,2 kilometri. Această distanță reprezintă mai mult de o treime din lungimea unui tur, care are 6 kilometri. Cam jumătate dintre virajele traseului sunt în unghi drept.

O mare problemă la Baku e variația de temperatură a pneurilor. Gândiți-vă cum e să treci din pasaje de viteză mică și medie, în virajul cu numărul 16, apoi ”blană” până în primul viraj. De-a lungul acestei linii drept – virajele cu numerele 17 – 20 sunt foarte largi, aproape că nu merită acest nume -, anvelopele de pe puntea din față se răcesc cu 40 de grade Celsius. Gândiți-vă cum acționează frânele pe o roată fierbinte, care, după câteva secunde, își coboară temperatura cu 40 de grade.

Accidente cu sacul

Câte variabile, câte necunoscute, câți factori de risc sunt pe această pistă! Practic, nu există un colț de circuit care să nu spună povestea unui accident.

Reclamă
Reclamă

Pe această linie dreaptă, în 2016, Bottas a atins viteza maximă atinsă vreodată în F1: 378 kilometri pe oră. Doi ani mai târziu, tot el a fost nevoit să abandoneze, în timp ce conducea, din cauza unei pene de cauciuc. În 2021, și Max Verstappen a avut, tot pe această secțiune o pană în timp ce conducea cursa.

Virajul cu numărul 2 e scena luptei și a ciocnirii de anul trecut între Sainz și Perez.

Virajul 15 e scena celebrei scene în care, în 2017, în regim de safety-car, Vettel a intrat în Hamilton. Multe accidente (primele 4 din acest colaj) au avut loc aici, de-a lungul vremii.

Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe anAfacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
Reclamă

Între virajele 7 și 12, pista se îngustează. Curba cu numărul 8 e cea în care, în 2019, Kubica și Leclerc au sfârșit în zid. Ultimul a concluzionat apoi amar: ”I am stupid!”. Dar mulți alți piloți au căzut victime acelei șerpuiri.

Pneul cel mai soft va fi disponibil

Umbrele aruncate de clădiri, zona din vecinătatea Mării Caspice, mai ales în partea virajată, pot aduce alte variații de temperatură sau de vânt. De parcă n-ar fi fost suficiente atâtea dileme, Pirelli va ”înmuia” și aici gama de anvelope. Față de specificațiile C3, C4 și C5 din 2024, anul acest vor fi disponibile, ca gume de uscat, C4 (hard), C5 (medium) și C6 (soft). Astfel, într-o întrecere unde se făcea, de obicei, o singură oprire la boxe unii ar putea alege strategii cu două popasuri. Asfaltul nu e abraziv.

Inițial, cursa din Baku se disputa primăvara, dar în prezent se desfășoară la început de toamnă. Nu sunt șanse de ploaie la Baku, după cum nu au fost mai niciodată, însă sâmbătă e posibil ca rafalele de vânt să atingă 65 kilometri pe oră.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Observator
Lacul care a secat în proporţie de 98%. Peştii şi crustaceele au dispărut
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
Fanatik.ro
Zodiile care domină lumea în următoarele 2 săptămâni. Au noroc triplu, motivație și putere
8:46
Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League
8:37
Roberto De Zerbi a “tunat” după penalty-ul primit de Real Madrid pe finalul meciului cu Marseille: “O ruşine”
8:17
Verdict categoric al specialistului, după penalty-ul controversat prin care Real Madrid a învins-o pe Marseille
7:30
Performera serii în UCL juca în a treia ligă acum zece ani! „Gigantul” născut în 1897 și trezit după jumătate de secol
0:20
Juventus – Borussia Dortmund 4-4, meciul de infarct care a egalat un record rar în UEFA Champions League
0:17
Borna atinsă de Kylian Mbappe după Real Madrid – OM. Cele mai tari statistici ale primei seri din grupa UCL
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 2 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 3 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 4 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB 5 Viitorul lui Cristi Chivu pe banca lui Inter, decis. Anunţul lui Fabrizio Romano înaintea meciului cu Ajax 6 Adrian Mutu îi spulberă lui Dinamo visul suprem: “Sunt buni cu echipe medii spre slabe”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter