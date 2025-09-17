Analiza lui Adrian Georgescu înainte de Marele Premiu al Azerbaidjanului - Antena Sport

În acest weekend se va disputa Marele Premiu al Azerbaijanului. Circuitul din Baku e mai degrabă o pistă de încercare pentru Formula 1. Reprezintă o îmbinare de două zone extrem de diferite, din toate punctele de vedere.
De obicei, echipele caută aici un compromis între o setare cu apăsare redusă la sol, pentru secțiunile de viteză, și una cu apăsare mare, pentru zona virajată. E genul de traseu unde Verstappen, învingător la Monza, poate găsi un interval de performanță inaccesibil altor piloți.
Viteză sau apăsare la sol?
Aici există cea mai lungă linie dreaptă din calendar, lungă de 2,2 kilometri. Această distanță reprezintă mai mult de o treime din lungimea unui tur, care are 6 kilometri. Cam jumătate dintre virajele traseului sunt în unghi drept.
O mare problemă la Baku e variația de temperatură a pneurilor. Gândiți-vă cum e să treci din pasaje de viteză mică și medie, în virajul cu numărul 16, apoi ”blană” până în primul viraj. De-a lungul acestei linii drept – virajele cu numerele 17 – 20 sunt foarte largi, aproape că nu merită acest nume -, anvelopele de pe puntea din față se răcesc cu 40 de grade Celsius. Gândiți-vă cum acționează frânele pe o roată fierbinte, care, după câteva secunde, își coboară temperatura cu 40 de grade.
Accidente cu sacul
Câte variabile, câte necunoscute, câți factori de risc sunt pe această pistă! Practic, nu există un colț de circuit care să nu spună povestea unui accident.
Pe această linie dreaptă, în 2016, Bottas a atins viteza maximă atinsă vreodată în F1: 378 kilometri pe oră. Doi ani mai târziu, tot el a fost nevoit să abandoneze, în timp ce conducea, din cauza unei pene de cauciuc. În 2021, și Max Verstappen a avut, tot pe această secțiune o pană în timp ce conducea cursa.
Virajul cu numărul 2 e scena luptei și a ciocnirii de anul trecut între Sainz și Perez.
Virajul 15 e scena celebrei scene în care, în 2017, în regim de safety-car, Vettel a intrat în Hamilton. Multe accidente (primele 4 din acest colaj) au avut loc aici, de-a lungul vremii.
Între virajele 7 și 12, pista se îngustează. Curba cu numărul 8 e cea în care, în 2019, Kubica și Leclerc au sfârșit în zid. Ultimul a concluzionat apoi amar: ”I am stupid!”. Dar mulți alți piloți au căzut victime acelei șerpuiri.
Pneul cel mai soft va fi disponibil
Umbrele aruncate de clădiri, zona din vecinătatea Mării Caspice, mai ales în partea virajată, pot aduce alte variații de temperatură sau de vânt. De parcă n-ar fi fost suficiente atâtea dileme, Pirelli va ”înmuia” și aici gama de anvelope. Față de specificațiile C3, C4 și C5 din 2024, anul acest vor fi disponibile, ca gume de uscat, C4 (hard), C5 (medium) și C6 (soft). Astfel, într-o întrecere unde se făcea, de obicei, o singură oprire la boxe unii ar putea alege strategii cu două popasuri. Asfaltul nu e abraziv.
Inițial, cursa din Baku se disputa primăvara, dar în prezent se desfășoară la început de toamnă. Nu sunt șanse de ploaie la Baku, după cum nu au fost mai niciodată, însă sâmbătă e posibil ca rafalele de vânt să atingă 65 kilometri pe oră.
