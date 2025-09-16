Formula 1 a anunţat unde vor avea loc cursele de sprint din 2026. Calendarul complet - Antena Sport

Formula 1 şi FIA au anunţat unde se vor disputa cele şase curse de sprint din 2026. Trei dintre aceste locaţii vor organiza în premieră astfel de curse.
Shanghai şi Miami sunt circuitele care vor ajunge în 2026 la al treilea an consecutiv în care organizează sprint, în timp ce la Silverstone, cursa de sprint revine pentru prima oară din 2021, primul an în care a fost introdusă această cursă.
Unde vor avea loc cursele de sprint din Formula 1 în 2026
Trei Grand Prix-uri vor organiza în premieră sprinturi în 2026. Este vorba de Canada, Ţările de Jos şi Singapore.
Zilele de vineri sunt rezervate calificărilor pentru sprint, piloţii având la dispoziţie în aceste week-end-uri o singură sesiune de antrenamente. Sâmbăta, în prima parte a zilei, vor avea loc cursele de sprint, urmând ca în aceeaşi zi să aibă loc şi calificările pentru cursa principală. Zilele de duminică rămân rezervate curselor principale.
Calendar sprint Formula 1 2026
- Marele Premiu al Chinei (13-15 martie)
- Marele Premiu de la Miami (1-3 mai)
- Marele Premiu al Canadei (22-24 mai)
- Marele Premiu al Marii Britanii (3-5 iulie)
- Marele Premiu al Ţărilor de Jos (21-23 august)
- Marele Premiu din Singapore (9-11 octombrie)
În sezonul 2025 au avut deja loc trei curse de sprint, la Shanghai, Miami şi Spa. Următoarea cursă de sprint este programată pe 18 octombrie, în cadrul Marelui Premiu al Statelor Unite, pe COTA. Tot anul acesta se mai dispută curse de sprint în Brazilia şi Qatar, ambele în luna noiembrie.
