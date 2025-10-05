Conducerea lui McLaren a reacţionat după titlul obţinut la constructori: "O echipă excepţională" - Antena Sport

Zac Brown şi Andrea Stella dau declaraţii după un nou titlu al lui McLaren la constructori / captura AntenaPLAY

Zac Brown, CEO-ul McLaren şi Andrea Stella, directorul de echipă al McLaren, au reacţionat imediat după ce McLaren a obţinut un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând.

Lando Norris a terminat pe locul 3 cursa din Singapore, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, s-a clasat pe 4. Cursa a fost câştigată de Russell, iar pe 2 a venit campionul mondial Max Verstappen, care a dus o luptă foarte grea pe final pentru locul secund cu Norris. În cele din urmă, Verstappen a reuşit să îşi menţină poziţia.

Reacţia conducătorilor lui McLaren după ce Oscar Piastri şi Lando Norris au adus un nou titlu la constructori pentru această echipă

“(n.r: Campioni în 2025). Da, excepţional. O echipă incredibilă. Aici, la fabrică, toţi bărbaţii şi toate femeile care muncesc pentru această echipă… Leadership-ul lui Andrea Stella, întreaga echipă de conducere, proprietarii noştri, acţionarii noştri, toţi formează o echipă excepţională. Acum mult timp am obţinut titluri consecutive”, a declarat Zac Brown după noul titlu al lui McLaren la constructori.

“(n.r: Ne aşteptam să se întâmple acest lucru, având în vedere cum a decurs sezonul, dar ce emoţii aveţi când reuşiţi un nou titlu mondial?) Emoţii incredibile, vreau să împart aceste mulţumiri cu echipa. Mai avem 6 curse până la final, ceea ce este incredibil, dar este o dovadă a muncii depuse de toţi membrii echipei, de sponsori, de partenerii tehnici. Este fascinant că lucrul în echipă este premiat aşa”, a declarat Andrea Stella.

“(n.r: Credeţi că această performanţă a lui McLaren poate continua şi în 2026, cu acea modificare de regulament?) Da, ne dorim să continuăm aceste victorii şi în viitor, chiar dacă vom avea această modificare semnificativă de regulament. Suntem pregătiţi pentru asta”, a mai spus Andrea Stella.