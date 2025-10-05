Conducerea lui McLaren a reacţionat după titlul obţinut la constructori: "O echipă excepţională" - Antena Sport

Zac Brown, CEO-ul McLaren şi Andrea Stella, directorul de echipă al McLaren, au reacţionat imediat după ce McLaren a obţinut un nou titlu la constructori în Formula 1, al doilea la rând.
Lando Norris a terminat pe locul 3 cursa din Singapore, în timp ce colegul lui, Oscar Piastri, s-a clasat pe 4. Cursa a fost câştigată de Russell, iar pe 2 a venit campionul mondial Max Verstappen, care a dus o luptă foarte grea pe final pentru locul secund cu Norris. În cele din urmă, Verstappen a reuşit să îşi menţină poziţia.
Reacţia conducătorilor lui McLaren după ce Oscar Piastri şi Lando Norris au adus un nou titlu la constructori pentru această echipă
“(n.r: Campioni în 2025). Da, excepţional. O echipă incredibilă. Aici, la fabrică, toţi bărbaţii şi toate femeile care muncesc pentru această echipă… Leadership-ul lui Andrea Stella, întreaga echipă de conducere, proprietarii noştri, acţionarii noştri, toţi formează o echipă excepţională. Acum mult timp am obţinut titluri consecutive”, a declarat Zac Brown după noul titlu al lui McLaren la constructori.
“(n.r: Ne aşteptam să se întâmple acest lucru, având în vedere cum a decurs sezonul, dar ce emoţii aveţi când reuşiţi un nou titlu mondial?) Emoţii incredibile, vreau să împart aceste mulţumiri cu echipa. Mai avem 6 curse până la final, ceea ce este incredibil, dar este o dovadă a muncii depuse de toţi membrii echipei, de sponsori, de partenerii tehnici. Este fascinant că lucrul în echipă este premiat aşa”, a declarat Andrea Stella.
“(n.r: Credeţi că această performanţă a lui McLaren poate continua şi în 2026, cu acea modificare de regulament?) Da, ne dorim să continuăm aceste victorii şi în viitor, chiar dacă vom avea această modificare semnificativă de regulament. Suntem pregătiţi pentru asta”, a mai spus Andrea Stella.
Campioni la constructori, Oscar Piastri şi Lando Norris se vor lupta pentru titlu în clasamentul piloţilor. Piastri e lider la general, iar Norris pe 2.
“(n.r: Ce se va întâmpla cu piloţii pentru restul sezonului, pentru că aţi câştigat deja titlul la constructori) Ambii piloţi au pilotat excepţional tot sezonul. Am câştigat acest titlu al constructorilor cu aceşti piloţi. Concurează curat, dar agresiv, între ei. Mulţumim”, a mai declarat Zac Brown.
Interviul cu Zac Brown şi Andrea Stella a fost realizat de britanicul Jenson Button, care a pilotat pentru McLaren în perioada 2010 – 2017.
McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii
McLaren a câştigat titlul la constructori şi în acest sezon de Formula 1. În acest sezon Oscar Piastri şi Lando Norris nu le-au dat nicio şansă adversarilor la constructori.
Cursa de Formula 1 din Singapore a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. George Russell a câştigat cursa, dar momentul cel mai important a fost titlul obţinut de McLaren. Lando Norris a ieşit pe 3 în Singapore, iar colegul lui, Piastri, pe 4. Imaginile de după finalul cursei i-au arătat pe cei de la McLaren cum se bucurau pentru titlu.
Dacă în sezonul trecut McLaren a obţinut titlul la constructori datorită victoriei lui Lando Norris din ultima etapă, Marele Premiu de la Abu Dhabi, în acest sezon echipa lui Piastri şi Norris nu a avut nicio problemă în a-şi adjudeca titlul.
E al doilea titlu consecutiv pentru McLaren la constructori, după ce în 2024 a câştigat prima oară din 1998 încoace.
Înainte de cursa din Singapore, McLaren avea 623 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, Mercedes, avea numai 290 de puncte. Ferrari era pe 3, cu 286.
- George Russell, în extaz după victoria din Marele Premiu de la Singapore: “Nu știm de unde a venit”
- McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au “spulberat” adversarii
- George Russell a câştigat cursa Marelui Premiu de la Singapore! McLaren a luat titlul la constructori
- Cristi Chivu şi-a supărat starul de la Inter. Reacţie nervoasă în momentul schimbării: “A dat cu pumnul”
- Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams