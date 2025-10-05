McLaren a câştigat titlul la constructori în Formula 1! Piastri şi Norris şi-au "spulberat" adversarii - Antena Sport

Lando Norris şi Oscar Piastri au adus un nou titlu la constructori pentru McLaren / Profimedia Images

McLaren a câştigat titlul la constructori şi în acest sezon de Formula 1. În acest sezon Oscar Piastri şi Lando Norris nu le-au dat nicio şansă adversarilor la constructori.

Cursa de Formula 1 din Singapore a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. George Russell a câştigat cursa, dar momentul cel mai important a fost titlul obţinut de McLaren. Lando Norris a ieşit pe 3 în Singapore, iar colegul lui, Piastri, pe 4. Imaginile de după finalul cursei i-au arătat pe cei de la McLaren cum se bucurau pentru titlu.

McLaren a câştigat din nou titlul la constructori în Formula 1!

Dacă în sezonul trecut McLaren a obţinut titlul la constructori datorită victoriei lui Lando Norris din ultima etapă, Marele Premiu de la Abu Dhabi, în acest sezon echipa lui Piastri şi Norris nu a avut nicio problemă în a-şi adjudeca titlul.

E al doilea titlu consecutiv pentru McLaren la constructori, după ce în 2024 a câştigat prima oară din 1998 încoace.

Înainte de cursa din Singapore, McLaren avea 623 de puncte, în timp ce ocupanta locului 2, Mercedes, avea numai 290 de puncte. Ferrari era pe 3, cu 286.