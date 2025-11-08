Dezastru pentru Max Verstappen în calificările din Brazilia! A fost eliminat din Q1! Contraperformanţă istorică - Antena Sport

Contraperformanţă istorică pentru campionul mondial Max Verstappen în calificările Marelui Premiu al Braziliei, transmise în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.
Verstappen a fost eliminat din Q1, urmând să plece de pe locul 16 în cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Braziliei, care va fi în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY duminică, de la ora 19:00.
Max Verstappen, OUT din Q1 în calificările Marelui Premiu al Braziliei
Max Verstappen nu a mai fost eliminat din Q1 în calificările de Formula 1 din 2018.
Verstappen a avut curse foarte bune în ultima vreme. A câştigat cel mai recent în Statele Unite, având 5 curse câştigate în acest sezon. Verstappen se apropiase în clasamentul general de liderii Norris şi Piastri, piloţii McLaren.
Colegul lui Verstappen de la Red Bull, Tsunoda, a fost şi el eliminat în Q1 în calificările Marelui Premiu al Braziliei. Contraperformanţa lui Verstappen e cu atât mai surprinzătoare cu cât campionul mondial en-titre s-a clasat pe 5 în cursa de sprint.
