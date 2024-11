Duel Ferrari – McLaren pe un traseu legendar! Adrian Georgescu, despre lupta pentru victorie în Marele Premiu al Braziliei - Antena Sport

Duel Ferrari – McLaren pe un traseu legendar! Adrian Georgescu, despre lupta pentru victorie în Marele Premiu al Braziliei Profimedia Am patru piste favorite în calendar: Spielberg, Spa, Austin și Brazilia. Nu numai că toate permit depășirile, dar mai au o caracteristică: prezintă diferențe de nivel și o mare varietate de viraje. Sunt două zone DRS. La boxe se pierd aproape 21 de secunde. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vom avea sâmbătă și cursă de sprint, ceea ce înseamnă că va fi o singură sesiune clasică de antrenamente. Scena unor curse palpitante Întreaga pistă a fost reasfaltată, ceea ce înseamnă că asfaltul este moale. Mai mult, el a fost curățat cu jeturi de apă de mare presiune, ceea ce a mărit abrazivitatea. La fel ca în cea mai mare parte a acestui sezon, comportamentul pneurilor va fi o necunoscută. Pirelli a schimbat, față de 2023, gama pneurilor puse la dispoziție cu unele mai soft. În locul variantelor C2, C3 și C4 vor fi oferite C3, C4 și C5. În cazul circuitului de la Interlagos, nu există parte a sa care să nu fi fost scena unei povești. Secțiunea mea favorită este prima parte. În cel dintâi viraj, zice Jolyon Palmer, poți frâna mai târziu, pentru a folosi viteza în apex, dar cu riscul blocării roții din stânga față. Vin apoi „S-ul Senna” și virajul larg de stânga care urmează, acolo unde Verstappen l-a depășit în 2016 pe Rosberg, pe ploaie. De altfel, pentru sâmătă și duminică se anunță ploi, ceea ce e o altă veste bună, dacă nu va fi un potop, cum a fost în 2003. Max, declasat cu 5 poziții Max Verstappen este un specialist al traseului, iar el adoră ploaia. Va utiliza însă cel de-al șaselea motor din acest sezon, iar numai patru sunt permise fără penalizări. Dacă la Spa a fost declasat pe grila de start cu zece poziții, acum, conform regulamentului, va fi doar cu cinci. Reclamă

Dar asta nu e principala problemă a olandezului. După cum s-a văzut în Mexic, monopostul RB20 nu e competitiv pe întreaga durată a cursei. Nu se poate gestiona degradarea anvelopelor, mai ales când are mult combustibil la bord. În schimb, garda la sol poate fi redusă destul de mult, Interlagos fiind un traseu cu vibratoare mai „blânde”. Acest lucru ar putea ajuta la stabilitatea monopostului RB20.

Un duel Ferrari – McLaren

Ferrari și McLaren sunt echipele care se luptă pentru supremație în acest Mare Premiu. Scuderia a triumfat în trei dintre ultimele cinci curse. În celelalte două doar niște greșeli evitabile i-au împiedicat pe Leclerc și Sainz să fie pe cea mai înaltă poziție.

McLaren are în continuare o mașină rapidă și adaptabilă, iar ritmul lui Norris în cel de-al doilea stint, pe gume hard, în Mexic a fost unul foarte bun. Virajele de viteză medie și mare, adică sectoarele 1 și 3, ar trebui să favorizeze monoposturile MCL38. În anumite puncte, cum este primul viraj, unde are loc o decelerare mare, stabilitatea mașinii e foarte importantă. McLaren mizează mai mult pe caracteristicile aerodinamice, date de podeaua foarte bine construită și care asigură un efect de sol bun. Ferrari are însă o aderență mecanică mai bună.

Ferrari are șansa întâi În calificări, echipa italiană va acorda prioritate vitezei maxime . În cursă, va face probabil un compromis în setarea mașinii, care să favorizeze tronsoanele lente. Această alegere urmărește conservarea anvelopelor în timpul cursei. Interlagos este o pistă caracterizată printr-o degradare ridicată, situație care în 2023 i-a forțat pe piloți să administreze gumele pe întreaga cursă și să limiteze semnificativ performanța. Anul acesta, Ferrari își propune să evite un astfel de sacrificiu. Ferrari excelează în prezent la un capitol: controlul temperaturilor anvelopelor și menținerea lor într-o fereastră de temperatură optimă. În sectorul secund al traseului, în care sunt viraje lente, puntea spate va fi supusă unor eforturi laterale ce pot da naștere unor mici derapaje. Acestea trebuie evitate pentru a nu complica gestionarea temperaturii în anvelope. Cum va „juca” McLaren? Echipa aflată însă între ciocan și nicovală este McLaren. Pe de-o parte, atacă titlul la individual, prin Lando Norris, care trebuie să „decupeze” 12 puncte per weekend de cursă față de Verstappen. Pe de altă parte, McLaren trebuie să apere întâietatea în clasamentul constructorilor, unde au numai 29 de puncte în fața celor de la Ferrari. Așadar, ar trebui să piardă maximum 8 puncte per weekend de cursă în fața mașinilor roșii. Cum „joci” într-o astfel de situație: mai degrabă ofensiv sau mai degrabă defensiv? Ce ar însemna ca, având totuși cel mai bun monopost, în medie, din 2024, să ratezi ambele obiective? Un mare eșec.

