Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes - Antena Sport

Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale la Mercedes

Publicat: 21 noiembrie 2025, 11:57

Toto Wolff, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Acţionar şi director executiv al echipei Mercedes-AMG Petronas din 2013, Toto Wolff a vândut 15% din acţiunile sale unui miliardar american. Această tranzacţie îi va aduce 260 de milioane de euro, fără a-şi părăsi funcţia în cadrul echipei.

Potrivit BBC Sport, Toto Wolff a vândut o parte semnificativă din participaţia sa în echipa Mercedes-AMG Petronas, al cărei director executiv este din 2013, miliardarului american George Kurtz, fondator şi CEO al companiei de securitate cibernetică CrowdStrike. Această vânzare reprezintă 15% din acţiunile sale, în contextul în care echipa este evaluată la aproape 6 miliarde de dolari.

Wolff rămâne la conducerea echipei, fără modificări în structura de management, şi va încasa aproximativ 260 de milioane de euro.

Pe de altă parte, Kurtz investeşte în nume propriu şi se alătură comitetului strategic al Mercedes. Pe lângă faptul că este antreprenor, el este şi un pilot de anduranţă experimentat. Rolul său în cadrul Mercedes va fi şi acela de consilier tehnologic, în special pentru a consolida iniţiativele legate de analiza datelor, simulare şi inteligenţă artificială, domenii cheie în evoluţia Formulei 1.

 

