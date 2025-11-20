Un rival l-a surprins pe Max Verstappen: "Mi se pare foarte ciudat! Nu mă aşteptam să se întâmple" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 20 noiembrie 2025, 18:41

Max Verstappen, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia

Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Campionatului Mondial de Formula 1, s-a arătat surprins de forma slabă a lui Oscar Piastri, care a condus mult timp în clasamentul piloţilor, dar acum este depăşit de coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Au mai rămas doar trei etape din sezonul 2025 de Formula 1. La finalul acestei săptămâni va avea loc Marele Premiu din Las Vegas. Cursa e duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Max Verstappen, luat prin surprindere de forma slabă a lui Oscar Piastri: “Nu ştiu ce s-a întâmplat”

Într-un interviu acordat Motorsport.com, Max Verstappen a recunoscut că este destul de surprins de forma slabă a lui Oscar Piastri din ultimele două luni. “Mi se pare foarte ciudat. Nu mă aşteptam să se întâmple aşa (…) are legătură şi cu felul lor de a funcţiona ca echipă (…) Nu ştiu ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, aşa că îmi este greu să judec. Dar cred că probabil aş fi fost puţin mai enervat dacă aş fi fost atât de departe în faţă şi m-aş fi trezit brusc atât de departe în urmă”, a declarat olandezul.

Cifrele ilustrează perfect scădere semnificativă a formei australianului, atât în curse, cât şi în calificări. În primele 15 etape ale sezonului, Oscar Piastri a obţinut cinci pole position şi cinci locuri pe poziţia a doua a grilei de start. Dar în ultimele şase Mari Premii, el nu a pornit niciodată de pe prima linie a grilei de start.

Pilotul în vârstă de 24 de ani a făcut o serie de gafe în timpul MP al Azerbaidjanului, imediat după controversa de la Monza. În Italia, McLaren îi ceruse lui Piastri să-l lase să treacă pe coechipierul său Lando Norris după ce acesta avut probleme când a schimbat anvelopele.

Această cerere nejustificată a stârnit suspiciuni de favoritism faţă de britanic, chiar dacă McLaren şi australianul au respins ideea. Fără această instrucţiune, Piastri şi-ar fi mărit avansul în campionat la 37 de puncte. În schimb, el a plecat din Italia cu un avantaj de 31 de puncte şi probabil cu un anumit resentiment faţă de echipa sa.

Trebuie adăugate şi câteva acroşaje care au avut loc cu coechipierul său Norris la Singapore, dar şi la Austin. Aceşti factori ar fi putut, de asemenea, să-l afecteze mental pe australian de-a lungul săptămânilor.

Cu 24 de puncte în spatele lui Norris şi cu doar trei curse rămase, pilotul australian trebuie să redreseze situaţia în acest weekend la Las Vegas dacă nu vrea ca titlul să-i scape printre degete.

Verstappen este pe locul 3 în clasamentul piloţilor, la 49 de puncte în urma lui Norris.

