Un rival l-a surprins pe Max Verstappen: "Mi se pare foarte ciudat! Nu mă aşteptam să se întâmple" - Antena Sport

Max Verstappen (Red Bull), câştigătorul ultimelor patru ediţii ale Campionatului Mondial de Formula 1, s-a arătat surprins de forma slabă a lui Oscar Piastri, care a condus mult timp în clasamentul piloţilor, dar acum este depăşit de coechipierul său de la McLaren, Lando Norris, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF.

Au mai rămas doar trei etape din sezonul 2025 de Formula 1. La finalul acestei săptămâni va avea loc Marele Premiu din Las Vegas. Cursa e duminică, de la ora 06:00, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY.

Max Verstappen, luat prin surprindere de forma slabă a lui Oscar Piastri: “Nu ştiu ce s-a întâmplat”

Într-un interviu acordat Motorsport.com, Max Verstappen a recunoscut că este destul de surprins de forma slabă a lui Oscar Piastri din ultimele două luni. “Mi se pare foarte ciudat. Nu mă aşteptam să se întâmple aşa (…) are legătură şi cu felul lor de a funcţiona ca echipă (…) Nu ştiu ce s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat, aşa că îmi este greu să judec. Dar cred că probabil aş fi fost puţin mai enervat dacă aş fi fost atât de departe în faţă şi m-aş fi trezit brusc atât de departe în urmă”, a declarat olandezul.

Cifrele ilustrează perfect scădere semnificativă a formei australianului, atât în curse, cât şi în calificări. În primele 15 etape ale sezonului, Oscar Piastri a obţinut cinci pole position şi cinci locuri pe poziţia a doua a grilei de start. Dar în ultimele şase Mari Premii, el nu a pornit niciodată de pe prima linie a grilei de start.

Pilotul în vârstă de 24 de ani a făcut o serie de gafe în timpul MP al Azerbaidjanului, imediat după controversa de la Monza. În Italia, McLaren îi ceruse lui Piastri să-l lase să treacă pe coechipierul său Lando Norris după ce acesta avut probleme când a schimbat anvelopele.